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Прокуратура предъявила обвинения в коррупции футбольному клубу "Барселона"

Футбол Скандал Суд Фото: Instagram/fcbarcelona
Прокуратура Испании выдвинула каталонской "Барселоне" обвинения в коррупции из-за выплат бывшему вице-президенту технического судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре, сообщает Zakon.kz.

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Известно, что "Барселона" переводила на счет Негрейры определенную сумму  денег за оказание консультационных услуг. Как информирует COPE, данное обвинение в коррупции и фальсификации документов было выдвинуто не только против клуба, но и самого Негрейры, включая экс-руководителей "каталонцев" – Жозепа Марии Бартомеу, Сандро Роселя, бывших директоров клуба Оскара Грау и Альберта Солера.

"Через Сандро Роселя и Жозепа Марию Бартомеу "Барса" достигла и поддерживала строго конфиденциальную устную договоренность с Негрейрой о том, что он, будучи вице-президентом технического судейского комитета, в обмен на деньги будет проводить действия, направленные на предоставление "Барселоне" предпочтения при принятии судьями решений в матчах клуба". Заявление прокуратуры


Как пишет ряд источников, на этот скандал отреагировал Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), который может наказать "Барселону". Каталонцев могут отстранить на один сезон от участия в главном еврокубковом турнире Европы, и это могут сделать без решения суда.

Некоторое время назад вышла информация о том, что "каталонцы" заплатили 1,4 миллиона евро Хосе Марии Энрикесу Негрейре, который в прошлом занимал пост вице-президента Технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации.

На данный час «Барселона» лидирует в чемпионате Испании с активом в 62 очка.


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