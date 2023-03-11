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Сборная Казахстана по футболу объявила состав на старт сезона Евро-2024

Футбол Состав Евро-2024 Фото: Instagram/kff_team
Наставник сборной Казахстана Магомед Адиев назвал имена футболистов на предстоящие матчи отборочного раунда Евро-2024 с командами Словении и Дании, которые пройдут в Астане, сообщает Zakon.kz.

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Казахстанские футболисты первые игры сыграют на домашней арене: 23 марта принимают Словению, а 26 марта встретятся с представителями Дании. В список приглашенных игроков вошли 26 человек.

Вратари: Игорь Шацкий ("Шахтер"), Бекхан Шайзада ("Ордабасы") и Стас Покатилов ("Актобе").

Защитники: Сергей Малый, Темирлан Ерланов ("Ордабасы"), Александр Марочкин, Багдат Каиров ("Тобол"), Абзал Бейсебеков, Михаил Габышев, Тимур Досмагамбетов ("Астана"), Талгат Кусяпов ("Каспий"), Марат Быстров ("Ахмат", Россия), Нуралы Алип ("Зенит", Россия), Ян Вороговский ("Моленбек", Бельгия) и Лев Скворцов ("Химки", Россия).


Футбол Список сборной РК

Фото: Instagram/fc__ordabasy


Полузащитники: Рамазан Оразов ("Аксу"), Бахтиер Зайнутдинов (ЦСКА, Россия), Бауыржан Исламхан, Асхат Тагыберген ("Ордабасы"), Аслан Дарабаев, Исламбек Куат и Владислав Прокопенко ("Астана"), Максим Самородов и Арман Кенесов (оба "Актобе").


Футбол Список сборной РК

Фото: Instagram/f.c.kairat


Форварды: Абат Аймбетов ("Астана"), Айбар Жаксылыков ("Ордабасы") и Артур Шушеначев ("Кайрат").

Главный тренер – Магомед Адиев, его помощники – Евгений Коструб и Руслан Балтиев. 

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