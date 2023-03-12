В Алматы водитель без прав сбил мопед и скрылся

Водитель Audi на проспекте Райымбека не пропустил мопед, который в результате врезался в легковушку. Виновник аварии находился за рулем без права управления, он скрылся с места ДТП, передает корреспондент Zakon.kz.

В ночь на 12 марта на проспекте Райымбека, двигаясь в восточном направлении, водитель легковушки совершал левый поворот на улицу Емцова. В этот момент навстречу ехал мопед с пассажиром. Водитель Audi не уступил дорогу мопедисту и тот врезался в заднюю часть автомобиля.





Фото: Zakon.kz





Легковой автомобиль, в котором находились пассажиры, скрылся с места аварии. Задержать виновника ДТП сотрудникам полиции удалось только на Капчагайском мосту. Выяснилось, что управлявший автомобилем мужчина никогда не имел прав, пассажиром в салоне находился владелец авто. Они возвращались со свадьбы.





Фото: Zakon.kz





С места аварии водителя и пассажира мопеда доставили в больницу. После осмотра врачей и оказания первой медпомощи, их отпустили.





Фото: Zakon.kz





Фото: Zakon.kz





Фото: Zakon.kz





Фото: Zakon.kz





Это вторая за ночь авария в Алматы с участием мопеда. Ранее мопед врезался в автомобиль Subaru Legacy на проспекте Сейфуллина. При столкновении никто серьезно не пострадал.