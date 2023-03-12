Объявлена сборная мира из самых дорогих футболистов

Фото: Instagram/k.mbappe

Опубликован список футбольной сборной мира, составленной из самых дорогих и знаменитых игроков. Безоговорочным лидером данного списка стал форвард французского "ПСЖ" Килиан Мбаппе, стоимость которого оценивается в 180 млн евро, сообщает Zakon.kz.

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Всего в состав сборной самых дорогих игроков мира вошли 11 спортсменов, а общая стоимость команды - 1,17 млрд евро, информирует Transfermarkt. Полностью сборная мира выглядит следующим образом:

Вратарь: Тибо Куртуа ("Реал", 60 млн евро). Защитники: Маттейс де Лигт ("Бавария», 70 млн), Йошко Гвардиол ("РБ Лейпциг", 75 млн) и Рубен Диаш ("Манчестер Сити», 75 млн). Полузащитники: Педри ("Барселона", 100 млн), Джамал Мусиала ("Бавария", 100 млн), Джуд Беллингем ("Боруссия", 110 млн) и Филип Фоден ("Манчестер Сити", 110 млн), Форварды: Винисиус Жуниор ("Реал", 120 млн), Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити", 170 млн) и Килиан Мбаппе ("ПСЖ", 180 млн).

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