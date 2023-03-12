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Женис Касымбек объяснил, как не стать обманутым дольщиком

Объяснил, как не стать обманутым дольщиком Фото: Instagram/jenis_qasymbek
Аким Астаны Женис Касымбек рассказал о затянувшихся объектах строительства в столице и о том, как не стать обманутым дольщиком, сообщает Zakon.kz.

На своей странице в Instagram он написал, что по объектам проводится большая системная работа: как по инженерным сетям и оформлению документов, так и по ускорению темпов строительства.

"Контролируем этапы строительства долгостроев. Встретился с дольщиками ЖК "Комсомольский", "Алтын шар", "Араби 2-Гранитный 2", "Триумф сити", "За рекой", "Диана", "Future home Astana", "Зере 2". Аким Астаны Женис Касымбек

По словам акима, у каждого дома своя сложная история: где-то были вырыты только котлованы, где-то подняты каркасы домов. Перед застройщиками стоит задача завершить строительство ЖК, уделяя особое внимание качеству домов.

"Не менее важный момент - не допустить появления новых долгостроев и проблемных объектов долевого строительства. Стройкомпании могут привлекать денежные средства дольщиков только при определенных условиях в соответствии с жесткими критериями, предусмотренными законодательством. Это получение гарантии Единого оператора жилищного строительства, участие в проекте банка второго уровня, привлечение денег дольщиков после возведения каркаса жилого дома". Аким Астаны Женис Касымбек

Он добавил, что в целях информирования горожан и недопущения нарушения закона на официальных ресурсах акимата и в СМИ систематически публикуется так называемый "черный список" застройщиков, которые не имеют права привлекать средства дольщиков.

Ранее аким Астаны встретился с жителями ЖМ Ондирис.

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