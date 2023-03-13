В Актобе продолжает свою работу противопаводковый штаб

В Актобе работы по откачке талых и дождевых вод ведутся непрерывно. Об этом сообщили городские власти, передает Zakon.kz

Как отмечается, во избежание подтоплений жилых домов, находящихся в паводкоопасной зоне, в городе работает более 130 единиц ассенизаторов и др. водооткачивающая техника.

Аким города Мурат Журебеков держит ситуацию на личном контроле и ежедневно объезжает все районы города. Так, он проинспектировал ход работ, проводимых на ряде участков, проконсультировался со специалистами и поблагодарил водителей ассенизаторов, которые в эти дни работают без перерыва днем и ночью.

"Мы работаем круглосуточно без перерывов. В одной бригаде задействовано 17-18 ассенизаторов. Иногда днем остаёмся в пробках. В остальное время откачка не останавливается", - рассказали водители ассенизаторов.

По данным акимата города, за истекшие сутки откачано 17940 куб. талой воды, вывезено 2,5 тыс.м³ снега. Проводятся работы по откачке талых вод на участках, где скапливаются наибольшие объемы воды (пр. Санкибай батыра, ГМЗ, Москва, Курмыш, Шанхай, ул. Есет батыра, Маресьева и др.). Также часть техники работает по обращениям граждан, поступающих в противопаводковый штаб города Актобе.

Ранее сообщалось, что река Уил вышла из берегов в Актюбинской области.