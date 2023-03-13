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Стали известны победители премии "Оскар"

Стали известны победители премии "Оскар" Фото: pixabay
В США проходит 95-я церемония вручения наград премии Американской академии кинематографических искусств и наук "Оскар", сообщает Zakon.kz

 "Оскар" вручается за заслуги в области кинематографа за 2022 год. Премия проходит в офлайн-формате в лос-анджелесском кинотеатре Dolby, а ведущим в третий раз станет американский комик и телеведущий Джимми Киммел.

21 декабря 2022 года организаторы объявили шорт-листы, а 24 января 2023 года стали известны номинанты. Со 2 по 7 марта 2023 года проходило основное голосование, которое определило победителей.

К этому часу по информации "Голос Америки" известно, что в номинациях "Лучший актер второго плана» выиграл Ке Хью Куан, "Всё везде и сразу";

Стали известны победители премии

Фото: Twitter.com/TheAcademy

"Лучшая актриса второго плана" - Джейми Ли Кертис, "Всё везде и сразу";

"Лучший анимационный фильм" - "Пиноккио", Гильермо дель Торо.

Стали известны победители премии

Фото: Twitter.com/TheAcademy

"Навальный" выиграл в номинации "Лучший документальный фильм".

Стали известны победители премии

Фото: https://t.me/ru2ch

В номинации "Лучшая операторская работа" побеждает Джеймс Френд — "На Западном фронте без перемен". Лучший грим и причёски: "Кит".

Картина "Прощание по-ирландски" Тома Беркли и Росса Уайта завоевала приз как "Лучший короткометражный игровой фильм".

В номинации "Лучший дизайн костюмов" побеждает Рут Картер — "Чёрная пантера: Ваканда навсегда". 

"На западном фронте без перемен" — лучший зарубежный фильм.

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