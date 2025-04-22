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Культура и шоу-бизнес

Членов жюри "Оскара" обязали смотреть все фильмы перед голосованием

кинопремии, статуэтка &quot;Оскар&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2025 20:04 Фото: oscars
Американская академия кинематографических искусств и наук утвердила новые правила голосования перед предстоящей 98-й церемонией вручения премии "Оскар", сообщает Zakon.kz.

На сайте премии опубликовали ключевые даты очередной церемонии, а также анонсировали внесение изменений в систему оценивания номинантов.

"Теперь члены киноакадемии будут обязаны просматривать все номинированные фильмы в категории, чтобы принять участие в заключительном этапе голосования. До 2025 года такого правила не существовало", – говорится в сообщении.

Уточняется, что проверка будет осуществляться с помощью стриминговой платформы Academy Screening Room, которая доступна только членам киноакадемии. Если картина была просмотрена на кинофестивале или частном мероприятии, этот факт придется подтвердить, заполнив специальную форму с указанием даты и места.

По данным издания, раньше такой процесс проверки касался только короткометражных фильмов, а также номинантов в категориях "Лучший международный фильм" и "Лучший анимационный фильм". Теперь он будет применяться ко всем категориям.

Голосование за номинантов 98-й премии "Оскар" пройдет с 12 по 16 января 2026 года. Итоги огласят 22 января. Финальное голосование стартует 26 февраля и закончится 5 марта, а 15 марта состоится церемония награждения.

Ранее стало известно, что голливудский актер и обладатель "Оскара" Джин Хэкмен не оставил детям ничего из своего многомиллионного состояния, которое оценивают в 80 млн долларов. Все деньги и активы он завещал жене – пианистке Бетси Аракаве.

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Андрей Дюсупов
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