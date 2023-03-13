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В Казахстане коронавирусом за сутки заразилось всего 44 человека

В Казахстане коронавирусом за сутки заразилось всего 44 человека Фото: pixabay
По данным Минздрава, по Казахстану зарегистрировано 44 случая заражения Covid-19, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 13 марта лечение от КВИ продолжают получать 1793 человека (–1 618+ и 175 КВИ-), из них в стационарах находится 130 пациентов, на амбулаторном – 1663.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжелом состоянии – два пациентa,
  • в состоянии крайней степени тяжести – три пациентa,
  • на аппарате ИВЛ – три пациентa.

Ранее сообщалось, что в Казахстане наблюдается спад суточной заболеваемости коронавирусом.

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