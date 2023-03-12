В Казахстане наблюдается спад суточной заболеваемости коронавирусом

По данным Минздрава, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировали 58 случаев заражения Covid-19. Случаев заражения коронавирусной пневмонией не выявлено, сообщает Zakon.kz.

По предыдущим данным Минздрава, по Казахстану было зарегистрировано 83 случая заражения Covid-19 и три случая заражения коронавирусной пневмонией.

По состоянию на 12 марта лечение от КВИ продолжают получать 1 783 человек (–1 604+ и 179 КВИ-), из них в стационарах находится – 130 пациент, на амбулаторном – 1 653 пациент.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 2 пациентa;

в состоянии крайней степени тяжести – 3 пациентa;

на аппарате ИВЛ – 3 пациентa.

Всего с начала пандемии (13 марта 2020 г.) в стране зарегистрировали 1 408 649 случаев заражения коронавирусом и 90 888 случаев заражения коронавирусной пневмонией (с 1 августа 2020 г.).

С 13 марта 2020 года по стране зарегистрировали 13 847 случаев смерти от Covid-19, случаев смерти от коронавирусной пневмонии — 5 412.