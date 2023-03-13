Шавкату Рахмонову вручили орден в аэропорту Алматы

Рано утром 13 марта в аэропорту Алматы приземлился самолет, на борту которого был казахстанский боец Шавкат Рахмонов. Встретить триумфатора турнира UFC 285 с пятой победой в знаменитом промоушене пришли близкие, друзья и фанаты. Вдобавок он был награжден медалью, сообщает Zakon.kz.

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Гостевой терминал алматинского аэропорта был заполнен болельщиками. Казахстанца встречали бурными аплодисментами под ритм казахских мелодий и песен. Шавкат Рахмонов поприветствовал всех своих фанатов и поблагодарил за прием. Боец отметил, что чувствует себя хорошо. Как отдохнет, начнет подготовку к следующему поединку в UFC.





В торжественной обстановке Шавката Рахмонова наградили орденом и книгой "Ұлы дала батырлары".









5 марта Шавкат Рахмонов в Лас-Вегасе (США) в рамках турнира UFC 285 удушающим приемом победил американца Джеффа Нила. "Номад" одержал 17-ю досрочную победу в карьере, из них пять – под флагом UFC. После схватки казахстанец бросил вызов другому представителю США, второму номеру полусреднего веса Колби Ковингтону.

