Шавкату Рахмонову вручили орден в аэропорту Алматы
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Гостевой терминал алматинского аэропорта был заполнен болельщиками. Казахстанца встречали бурными аплодисментами под ритм казахских мелодий и песен. Шавкат Рахмонов поприветствовал всех своих фанатов и поблагодарил за прием. Боец отметил, что чувствует себя хорошо. Как отдохнет, начнет подготовку к следующему поединку в UFC.
В торжественной обстановке Шавката Рахмонова наградили орденом и книгой "Ұлы дала батырлары".
5 марта Шавкат Рахмонов в Лас-Вегасе (США) в рамках турнира UFC 285 удушающим приемом победил американца Джеффа Нила. "Номад" одержал 17-ю досрочную победу в карьере, из них пять – под флагом UFC. После схватки казахстанец бросил вызов другому представителю США, второму номеру полусреднего веса Колби Ковингтону.