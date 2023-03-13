Найдут любовь и создадут семью: назван топ-3 знаков зодиака

Кто же из представителей 12 знаков зодиака найдет любовь и создаст семью в 2023 году? Об этом рассказала потомственная шаманка и ясновидящая Кажетта Ахметжанова, сообщает Zakon.kz.

В топ-3, как пишет портал FTimes.ru, вошли рожденные под такими созвездиями, как Водолей, Скорпион и Телец.

"Представители этих трех знаков зодиака после долгого времени одиночества наконец встретят свою любовь и даже пойдут со второй половинкой под венец в этом году".

Водолей

На третьем месте рейтинга расположились Водолеи, которые в этом году не будут чересчур много витать в облаках.

Вы поставите конкретные цели и будете настойчиво двигаться к ним. Во взаимоотношениях с противоположным полом у вас будут положительные вибрации, и этим следует воспользоваться. Если вы уже связаны узами брака, не бойтесь говорить о материальных проблемах – вместе вам удастся их решить.

Одиноким Водолеям наконец-то улыбнется судьба.

Более того, вы и сами приложите все усилия, чтобы отыскать свою вторую половинку. Ваши старания увенчаются успехом. Вы имеете все шансы не только полюбить и стать любимым/любимой, но и сами по-настоящему влюбиться и даже официально оформить свои отношения уже в этом году. Будет долговечный и крепкий союз, в котором вы оба укрепите свои ценности и станете по-настоящему счастливыми.

Скорпион

В золотой середине рейтинга – Скорпионы, которым в 2023 году подвластны любые вершины.



Все поставленные цели вполне достижимы. Более того, вы окажетесь абсолютно всесильны с поддержкой друзей, родных и близких людей. Это будет год радости, прекрасного настроения, высокой энергии и качественных отношений. От недостатка внимания противоположного пола вы точно не будете страдать в этот период.

В текущем году представители знака могут смело загадывать желания и следовать за своими мечтами. Удача целиком и полностью на их стороне.

Кроме того, в год Кролика вы станете особенно коммуникабельными и открытыми, и это поможет начать новые контакты, встретить людей, которые станут для вас настоящими верными друзьями. Среди них окажется и вторая половинка. Не бойтесь открыть сердце другому человеку и любви, общайтесь, флиртуйте. Насладитесь этим прекрасным временем, не бойтесь рискнуть и сделать шаг навстречу своей судьбе.

Телец

Возглавляют рейтинг рожденные в знаке Тельца, для которых 2023 год будет счастливым.

Особенно судьбоносным окажется экватор года – в это время вы подведете итоги и наметите новые перспективы и планы. Одиноким Тельцам судьба подарит долгожданную встречу, а те, кто в отношениях, переведут их на качественно новый уровень. В 2023 году вы особенно обаятельны и привлекательны, и это самый подходящий период для того, чтобы наладить свою личную жизнь.

Тельцам советуют не сопротивляться судьбе и следовать за подсказками Вселенной.

Отличное решение – сохранять немного таинственности, ведь она особенно очаровательна в вашем образе. В любой ситуации проявите креатив. В ваших силах разжечь в отношениях настоящую химию. Выйти замуж/жениться в этом году у вас есть все шансы – не упустите их. Отличный год для любви и дружеских отношений, семейных вечеров и романтических путешествий. Учитесь думать не с позиции "я", а с позиции "мы" – и тогда будете счастливы.

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