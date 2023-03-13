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Гимнастка Эльжана Таниева стала бронзовой медалисткой Гран-при в Испании

Художественная гимнастика Гран-При Бронза Фото: Instagram/aliya_yussupova15
Казахстанская спортсменка Эльжана Таниева пробилась в тройку лучших на Гран-при по художественной гимнастике в испанской Марбелье, сообщает Zakon.kz.

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Эльжана Таниева завершила свои выступления в финале упражнений с мячом на третьей позиции, в ее активе 32.900 балла. Выше казахстанки на пьедестале почета оказались две представительницы Болгарии: Стиляна Николова (35.700) и Ева Брезалиева (33.600).

В других дисциплинах данного Гран-при Эльжана Таниева вошла в топ-8 сильнейших гимнасток: обруч (6 место) и булавы (7 место).

26 февраля Таниева завоевала серебряную медаль турнира Гран-при-2023 в Эстонии.

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