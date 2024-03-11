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Гимнастка Эльжана Таниева выиграла золото этапа Гран-При в Испании

Гимнастка Эльжана Таниева выиграла золото этапа Гран-При в Испании, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2024 05:20 Фото: Казахстанская федерация гимнастики
Лидер сборной Казахстана по художественной гимнастике Эльжана Таниева стала обладательницей золотой медали этапа Гран-При, который прошел в Марбелье (Испания), сообщает Zakon.kz

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По информации Казахстанской федерации гимнастики, Таниева в финале упражнения с мячом набрала 33.400 балла и поднялась на высшую ступень пьедестала.

Серебряную медаль турнира завоевала Тахмина Икромова (Узбекистан, 32.600), Екатерина Веденеева (Словения, 32.200) замкнула тройку лучших.

Федерация опубликовала также потрясающий показательный номер "Тұмар рұхы" в исполнении Эльжаны Таниевой на Гран - при. Хореограф - постановщик Гульмира Дильдибаева.


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