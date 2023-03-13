Дождливая погода ожидается на большей части Казахстана в ближайшие три дня

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 14-16 марта 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", в начале недели с вторжением антициклона ожидаются осадки.





"14-15 марта на северо-западе, 15-16 марта на севере, востоке, весь период в южных регионах страны под влиянием атмосферных фронтальных разделов пройдут осадки в виде снега и дождя, на юге преимущественно дождь". РГП "Казгидромет"

По республике также ожидаются туманы, в северной половине – гололед, временами усилится ветер.

Как отметили синоптики, в температурном фоне сильных изменений не ожидается.