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Законодательство РК

Для микрофинансовых организаций изменят сроки отчетности

Для МФО изменят сроки представления отчетности Фото: freepik
Национальный банк РК подготовил изменения в формы и сроки отчетности организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность, сообщает Zakon.kz.

В частности, вводится ежемесячный режим представления отчетности для микрофинансовых организаций.

Так, микрофинансовые организации будут представлять в территориальный филиал Национального банка 5 форм ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и 5 форм ежемесячно до 15-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем.

Нужно будет представить следующие формы отчетности:

  • отчет о классификации активов по микрокредитам, предоставленным физическим и юридическим лицам;
  • отчет о классификации условных обязательств по предоставленным микрокредитам;
  • отчет о результатах осуществления дополнительных видов деятельности;
  • отчет о структуре инвестиций в капитал юридических лиц;
  • отчет об основных источниках привлеченных денег.

Также МФО будут представлять следующие формы отчетности:

  • отчет о микрокредитах, предоставленных электронным способом (онлайн микрокредитах), и выявленных фактах мошенничества по ним;
  • отчет об изменениях по предоставленным займам за отчетный период;
  • отчет о микрокредитах по направлениям использования;
  • отчет о микрокредитах, выданных физическим и юридическим лицам микрофинансовой организацией, в том числе по которым имеется просроченная задолженность;
  • отчет о микрокредитах, выданных микрофинансовой организацией, в том числе по которым имеется просроченная задолженность.

Кредитные товарищества и ломбарды должны будут представлять 5 форм ежеквартально до 25-го числа (включительно) месяца, следующего за отчетным кварталом.

Как поясняется, проект разработан в рамках совершенствования системы отчетности организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность, а также для выполнения задач Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка и обеспечения аналитических потребностей его подразделений в связи с усилением контроля и надзора за деятельностью ООМД. 

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 29 марта 2023 года.

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