Для микрофинансовых организаций изменят сроки отчетности

Национальный банк РК подготовил изменения в формы и сроки отчетности организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность, сообщает Zakon.kz.

В частности, вводится ежемесячный режим представления отчетности для микрофинансовых организаций.

Так, микрофинансовые организации будут представлять в территориальный филиал Национального банка 5 форм ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и 5 форм ежемесячно до 15-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем.

Нужно будет представить следующие формы отчетности:

отчет о классификации активов по микрокредитам, предоставленным физическим и юридическим лицам;

отчет о классификации условных обязательств по предоставленным микрокредитам;

отчет о результатах осуществления дополнительных видов деятельности;

отчет о структуре инвестиций в капитал юридических лиц;

отчет об основных источниках привлеченных денег.

Также МФО будут представлять следующие формы отчетности:

отчет о микрокредитах, предоставленных электронным способом (онлайн микрокредитах), и выявленных фактах мошенничества по ним;

отчет об изменениях по предоставленным займам за отчетный период;

отчет о микрокредитах по направлениям использования;

отчет о микрокредитах, выданных физическим и юридическим лицам микрофинансовой организацией, в том числе по которым имеется просроченная задолженность;

отчет о микрокредитах, выданных микрофинансовой организацией, в том числе по которым имеется просроченная задолженность.

Кредитные товарищества и ломбарды должны будут представлять 5 форм ежеквартально до 25-го числа (включительно) месяца, следующего за отчетным кварталом.

Как поясняется, проект разработан в рамках совершенствования системы отчетности организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность, а также для выполнения задач Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка и обеспечения аналитических потребностей его подразделений в связи с усилением контроля и надзора за деятельностью ООМД.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 29 марта 2023 года.