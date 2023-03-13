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В Байконуре брат уронил 4-месячную сестру с кухонного стола

В Байконуре брат уронил 4-месячную сестру с кухонного стола Фото: pixnio
В Байконуре 9 марта 10-летний мальчик уронил 4-месячную сестру с кухонного стола, сообщает Zakon.kz.

По информации прокуратуры комплекса "Байконур", он помогал родителям присматривать за четырехмесячной сестрой. Когда мальчик зашел на кухню попить воды, он не аккуратно положил малышку на кухонный стол, с которого она упала.

"В результате падения девочка получила телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, линейного перелома височной кости, ушиба головного мозга", – сообщили в прокуратуре "Байконура".

23 февраля восьмилетней мальчик присматривал за пятимесячной сестрой, которая лежала на кровати. Мальчик решил взять сестру на руки и уронил ее. В результате падения девочка получила перелом костей теменной области и ушиб головного мозга.

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Анастасия Стативкина
Байконур
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