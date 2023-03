Экономический календарь: что ожидают мировые рынки на третьей неделе марта

Наиболее ожидаемыми для фондового рынка событиями станет отчет об индексе потребительских цен и цен производителей в США, а также заседание еврогруппы и пресс-конференция ЕЦБ , передает Zakon.kz

Смотрите подборку наиболее важных экономических и финансовых событий в мире на этой неделе, в кратком еженедельном обзоре.

Понедельник, 13 марта

В начале недели о доходах отчитаются компании GitLab Inc. (GTLB), Grifols S.A. (GRFS), DLocal Limited (DLO), Getty Images (GETY) и Amylyx Pharmaceuticals (AMLX).

В США будут опубликованы потребительские инфляционные ожидания за февраль.

Также, в понедельник ожидается заседание Еврогруппы, где будут подведены итоги макроэкономических и налогово-бюджетных изменений в зоне евро. Также будут озвучены мнения о принципах налогово-бюджетной политики на 2023 и 2024 годы.

Вторник, 14 марта

Финансовую отчетность представят Lennar Corporation (LEN), Smartsheet Inc. (SMAR), SentinelOne Inc. (S) и IHS Holding Ltd. (IHS).

Федеральное бюро статистики труда США обнародует индекс потребительских цен (ИПЦ).

Министерство торговли и промышленности Индии выпустит данные по экспорту и импорту.

Среда, 15 марта

В середине недели сообщат о доходах Adobe Inc. (ADBE), Woodside Energy Group (WDS), Franco-Nevada Corporation (FNV), Five Below (FIVE), Williams-Sonoma (WSM) и UiPath Inc. (PATH).

Данные по розничным продажам, индекс цен производителей за февраль, и мартовский индекс рынка жилья NAHB выйдут в США. Также, Евростат выпустит данные по объемам промышленного производства в Европе.

Кроме этого, ожидается заявление по весеннему прогнозу бюджета в Великобритании. Весеннее заявление британского правительства, также известно как "мини-бюджет". Это одно из двух заявлений, которые казначейство делает каждый год перед парламентом после публикации экономических прогнозов.

В Китае выйдут данные по безработице, розничным продажам за февраль, промышленному производству, и также состоится пресс-конференция Национального бюро статистики Китая.

Четверг, 16 марта

Отчеты о доходах опубликуют FedEx Corporation (FDX), Dollar General (DG), KE Holdings (BEKE), Jabil Inc. (JBL), Gamestop Corp. (GME), Academy Sports and Outdoors Inc. (ASO), Signet Jewelers Limited (SIG) и Scholastic Corporation (SCHL).

В США будут опубликованы данные по числу выданных разрешений на строительство, данные по объему строительства новых домов, а также индекс цен на экспорт и импорт.

Пятница, 17 марта

В конце рабочей недели л доходах отчитаются Legend Biotech (LEGN) и Algonquin Power & Utilities Corp. (AQN) сообщают о доходах

В США будут опубликованы последние данные о промышленном производстве, а также предварительные мартовские данные индекса потребительских настроений Мичиганского университета (MCSI).

В Российской Федерации состоится пресс-конференция Центрального банка, где также будет озвучено решение по решение по процентной ставке.