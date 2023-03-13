Какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте 14–16 марта
Астана
14 марта – переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный, южный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 8-10 мороза, днем 2-4 тепла
15 марта – переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), гололед. Ночью туман. Ветер западный, северо-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 3-5, днем 0-2 мороза.
16 марта – переменная облачность, временами ночью снег, днем осадки (дождь, снег). Ночью туман. Днем гололед. Ветер северо-западный, северный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 5-7, днем 0-2 мороза.
Алматы
14 марта – переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью 1-3, днем 12-14 тепла.
15 марта – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 2-4, днем 15-17 тепла.
16 марта – переменная облачность, утром и днем осадки (преимущественно дождь). Утром туман. Ветер северо-западный 3-8, порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью 1-3, днем 8-10 тепла.
Шымкент
14 марта – переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 5-7, днем 19-21 тепла.
15 марта – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 4-6, днем 15-17 тепла.
16 марта – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 3-5, днем 11-13 тепла.