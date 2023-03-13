Работникам природоохранных учреждений Казахстана повысят зарплату с 1 июля

Подготовлен проект постановление правительства РК, которым вносятся изменения в систему оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий, сообщает Zakon.kz.

Документ предусматривает доплату за работу работникам служб государственной лесной охраны Республики Казахстан, государственных инспекторов природоохранных учреждений и инспекторов специализированных организаций по охране животного мира, охраны, защиты, воспроизводства лесов и лесопользования, государственных предприятий воспроизводственного комплекса по зарыблению рыбохозяйственных водоемов или участков, связанную с рисками угрозы причинения вреда здоровью и жизни, в размере 100% от должностного оклада.

Как говорится в обосновании, работа служб государственной лесной охраны, государственных инспекторов природоохранных учреждений и инспекторов специализированных организаций по охране животного мира связана с повышенными рисками для жизни и здоровья в связи с круглосуточной работой в отдаленных населенных пунктах и лесу, рисками при тушении лесных и степных пожаров, работой с ядовитыми веществами при проведении защиты леса от вредителей и болезней.



Наряду с тем инспекторы часто подвергаются нападкам со стороны нарушителей законодательства.

"Однако низкая оплата труда служб лесного хозяйства в конечном итоге привела к частой сменяемости работников, постоянно свободным вакансиям, нерешенным социальным вопросам. Аналогичная ситуация с низкой оплатой труда работников государственных рыбоводных предприятиях, заработная плата рядовых работников которых составляет порядка 90 тысяч тенге. На трех предприятиях трудятся порядка 300 рабоников. Учитывая специфику деятельности предприятий и их работу в тяжелых трудовых условиях действующие размеры их заработной платы не соответствуют их вкладу в развитие отрасли, а также не позволяют формировать стабильный трудовой коллектив и укреплять кадровый потенциал путем привлечения молодых специалистов", - пояснили в Комитете лесного хозяйства и животного мира.

На повышение зарплат планируется выделить дополнительные финансовые средства из бюджета на 2023-2025 годы в общей сумме 38 млрд тенге.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 30 марта.