Работникам природоохранных учреждений Казахстана повысят зарплату с 1 июля
Документ предусматривает доплату за работу работникам служб государственной лесной охраны Республики Казахстан, государственных инспекторов природоохранных учреждений и инспекторов специализированных организаций по охране животного мира, охраны, защиты, воспроизводства лесов и лесопользования, государственных предприятий воспроизводственного комплекса по зарыблению рыбохозяйственных водоемов или участков, связанную с рисками угрозы причинения вреда здоровью и жизни, в размере 100% от должностного оклада.
Как говорится в обосновании, работа служб государственной лесной охраны, государственных инспекторов природоохранных учреждений и инспекторов специализированных организаций по охране животного мира связана с повышенными рисками для жизни и здоровья в связи с круглосуточной работой в отдаленных населенных пунктах и лесу, рисками при тушении лесных и степных пожаров, работой с ядовитыми веществами при проведении защиты леса от вредителей и болезней.
Наряду с тем инспекторы часто подвергаются нападкам со стороны нарушителей законодательства.
"Однако низкая оплата труда служб лесного хозяйства в конечном итоге привела к частой сменяемости работников, постоянно свободным вакансиям, нерешенным социальным вопросам. Аналогичная ситуация с низкой оплатой труда работников государственных рыбоводных предприятиях, заработная плата рядовых работников которых составляет порядка 90 тысяч тенге. На трех предприятиях трудятся порядка 300 рабоников. Учитывая специфику деятельности предприятий и их работу в тяжелых трудовых условиях действующие размеры их заработной платы не соответствуют их вкладу в развитие отрасли, а также не позволяют формировать стабильный трудовой коллектив и укреплять кадровый потенциал путем привлечения молодых специалистов", - пояснили в Комитете лесного хозяйства и животного мира.
На повышение зарплат планируется выделить дополнительные финансовые средства из бюджета на 2023-2025 годы в общей сумме 38 млрд тенге.
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 30 марта.