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Законодательство РК

Кызылординка "выиграла" автомобиль и лишилась денег на карте

гаджет Фото: pixabay
Жительница Кызылорды стала жертвой мошенника. Ей поступил звонок от неизвестного мужчины о якобы выигрыше автомобиля, сообщает Zakon.kz.

32-летняя женщина поверила в то, что стала "обладательницей" автомобиля. Затем по просьбе незнакомца она перешла по ссылке, которую ей отправил мошенник. Как только потерпевшая кликнула по ссылке в телефоне, с банковской карты ее счета сняли 315 тысяч тенге. Обманутая обратилась в полицию.

Полицейские оперативно нашли и задержали подозреваемого. Им оказался 22-летний астанчанин.  Проводится досудебное расследование по статье 190 УК РК (ч. 2).

"Не позволяйте мошенникам проникнуть в ваши гаджеты", говорят эксперты. Как защитить себя и конфиденциальную информацию, которая хранится в гаджетах, рассказал директор Департамента защиты прав потребителей финансовых услуг Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Александр Терентьев.

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