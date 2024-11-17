Восемь человек лишились денег после розыгрыша 18-летнего жителя Астаны

В полицию Астаны обратился житель столицы с заявлением о том, что он стал жертвой мошенника в интернете. Мужчина рассказал, что его обманули, когда он участвовал в розыгрыше, сообщает Zakon.kz.

Следствием было установлено, что подозреваемый с целью хищения денег у доверчивых людей, разместил объявление о розыгрыше и приумножение денежных средств в интернете.

"Схема обмана была разработана таким образом: пользователь попадает на страницу розыгрыша от мошенника, где он переходит по ссылке, тем самым во время переписки потерпевшему предлагают внести денежные средства, которые впоследствии приумножатся. После получения денежных средств злоумышленник блокировал игроков", – рассказали в пресс-службе Департамента полиции Астаны.

Вычислить подозреваемого сотрудникам криминальной полиции района Алматы удалось в рамках ОПМ "Anti-Fraud". Им оказался 18-летний юноша.

Молодой человек свою вину полностью признал. Зарегистрировано уголовное дело по факту мошенничества. В ходе расследования установлена причастность подозреваемого к восьми аналогичным эпизодам.

На какие только ухищрения не идут мошенники, чтобы обмануть людей. К примеру, в Западно-Казахстанской области злоумышленники выманили у жителей 10 млн тенге, притворившись их детьми. Новый вид мошенничества выявили полицейские