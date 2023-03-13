Курс доллара вырос почти на 10 тенге

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 456,66 тенге, поднявшись на 9,65 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня увеличился и составил тенге 66,32 (+2,68) в 12:00 по времени Алматы.



Курс евро установлен Нацбанком – 471,85 тенге, рубля – 5,87 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 455-459 тенге, евро – по 488-495 тенге, российские рубли – по 5,8-6,1 тенге.



Нефть растет в цене 13 марта. Цена майских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,42%, до 83,13 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI — на 0,46%, до 77,03 доллара.

