Доверие клиентов к фирме напрямую зависит от одежды ее сотрудников

"Доверие клиентов к фирме напрямую зависит от того, как одеты ее сотрудники", - говорят родоначальники дресс-кода, англичане.

Кодекс одежды изначально возник в XIV веке в Англии и быстро распространился по всему миру. В наше время, термин "Дресс-код" используется для обозначения регламента в одежде и идентификации принадлежности к различным социальным и профессиональным группам. Самое первое впечатление о человеке складывается сразу при взгляде на его внешний вид, поэтому стоит скрупулезно относиться к выбору одежды, особенно если вы работаете в серьезной организации.



Дресс-код в бизнесе – это часть корпоративной культуры фирмы и важная часть ее бренда. Это определенные требования к внешнему виду руководителей и сотрудников, в соответствии с принятой идеологией деятельности и стилем управления в компании. Считается, что подобающий внешний вид специалиста играет важную роль в доверии клиента к фирме в целом, демонстрирует состояние дел компании, показывает уважение к деловым партнерам и клиентам. Оценивается все – гардероб, уход за собой и манера поведения. В идеале, гармония образа достигается сочетанием соблюдения дресс-кода, индивидуального стиля и следования моде. Именно так должен выглядеть преуспевающий юрист, но для этого необходимо следовать определенным правилам.

Деловой стиль включает в себя три направления:

Business Best

Самый строгий из деловых стилей, не отличающийся цветовым разнообразием. Подходит для клиентских встреч, конференций, выступлений в качестве спикера и в суд, если вы занимаетесь юридической деятельностью. Консультанты по-прежнему воспринимаются клиентской аудиторией достаточно консервативно, поэтому обилие ярких цветов и резкого парфюма следует избегать. Лучший выбор – черные костюмы, белая рубашка с манжетами под запонки и оксфорды на ногах. Галстук и платок должны быть в одной цветовой гамме без сложных рисунков. Из аксессуаров можно менять запонки и часы, но цвет металла должен совпадать.

Smart Casual

Этот стиль наиболее гибкий, предполагающий больше свободы при выборе одежды. Он больше подходит для неформальных встреч и корпоративных мероприятий. Базой лука можно подобрать непарные пиджаки, а альтернативой рубашке станут поло или джемпер. Здесь, также можно носить льняные костюмы; кардиганы; рубашки с принтом; подтяжки; чиносы и яркие аксессуары.

Business Traditional

Достаточно универсальный стиль, подходит для офисных будней и деловых встреч. Такой гардероб состоит из костюма - двойки или - тройки; рубашки в полоску; галстука с принтом; нагрудного платка и обувью насыщенного цвета.

Вам потребуется минимум 3 комплекта одежды:

классический строгий костюм черного цвета;

костюм насыщенного синего цвета, в тонкую полоску или клетку;

ежедневный однобортный костюм приглушенного или серого цвета.



Это базовый гардероб на все случаи жизни. Удачно подобранные оттенки позволят составлять непарные сочетания для разнообразия. К примеру, создайте образ из брюк серого цвета, тёмно-синего пиджака и жилета в клетку.

Брюк и рубашек должно быть достаточно - ведь в комбинировании этих предметов одежды и кроется разнообразие гардероба.

Лайфхак: Поскольку брюки изнашиваются быстрее, подберите к вашему пиджаку несколько гармонирующих по цвету дополнительных брюк или чиносов. Белый и бежевый цвета позволят создать универсальные элегантные сочетания для летнего образа. А к светлому пиджаку больше подойдут зеленые или коричневые штаны.

Что касается верхней одежды, беспроигрышный вариант зимой – пальто, весной и осенью тренч. Обязанность головных уборов согревать в холодную погоду, но не каждая кепка будет уместна в сочетании с классической верхней одеждой, поэтому плащ или пальто прекрасно дополнит кепи.

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Итак, деловой гардероб собран.







Фото: SHOQAN

По мере необходимости вы сможете менять пиджаки, рубашки и аксессуары. Классика хороша своей универсальностью, ведь модели даже из новых коллекций всегда сочетаются с базовыми элементами гардероба.



