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Токаев: Государство гарантирует свободу слова, но это не означает вседозволенности

Токаев: Государство гарантирует свободу слова, но это не означает вседозволенности Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на совещании с акимами и руководителями госорганов 13 марта 2023 года, заявил, что особое внимание следует уделить вопросам сохранения общественной стабильности, сообщает Zakon.kz.

По мнению главы государства, для развития страны недостаточно модернизировать только политическую систему.

"Реформы должны, прежде всего, формировать в обществе новую политическую культуру. В то же время необходимо утверждать новые ценности. Отныне приоритет будет отдаваться, в первую очередь, интересам страны и правам каждого человека. При ухудшении геополитической ситуации возрастает бремя ответственности государства и граждан. Одно неосторожное слово, одно необдуманное решение может нанести вред стране. Государство, безусловно, гарантирует свободу слова. Но это не означает вседозволенности".Касым-Жомарт Токаев

Президент подчеркнул, что каждый гражданин обязан в полной мере соблюдать требования закона, связанные с сохранением мира и территориальной целостности страны.

"Стабильность будет только там, где есть закон и порядок. Этот принцип является общим для всех".Касым-Жомарт Токаев

Ранее сообщалось, что глава государства Касым-Жомарт Токаев провел совещание с участием премьер-министра, руководителей государственных органов, акимов областей и городов Астаны, Алматы и Шымкента.

В ходе мероприятия были рассмотрены актуальные вопросы социально-экономического развития регионов страны. Особое внимание было уделено реализации задач, поставленных в Послании народу Казахстана, и исполнению ранее данных поручений президента.

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