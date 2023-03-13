Токаев: Государство гарантирует свободу слова, но это не означает вседозволенности
По мнению главы государства, для развития страны недостаточно модернизировать только политическую систему.
"Реформы должны, прежде всего, формировать в обществе новую политическую культуру. В то же время необходимо утверждать новые ценности. Отныне приоритет будет отдаваться, в первую очередь, интересам страны и правам каждого человека. При ухудшении геополитической ситуации возрастает бремя ответственности государства и граждан. Одно неосторожное слово, одно необдуманное решение может нанести вред стране. Государство, безусловно, гарантирует свободу слова. Но это не означает вседозволенности".Касым-Жомарт Токаев
Президент подчеркнул, что каждый гражданин обязан в полной мере соблюдать требования закона, связанные с сохранением мира и территориальной целостности страны.
"Стабильность будет только там, где есть закон и порядок. Этот принцип является общим для всех".Касым-Жомарт Токаев
Ранее сообщалось, что глава государства Касым-Жомарт Токаев провел совещание с участием премьер-министра, руководителей государственных органов, акимов областей и городов Астаны, Алматы и Шымкента.
В ходе мероприятия были рассмотрены актуальные вопросы социально-экономического развития регионов страны. Особое внимание было уделено реализации задач, поставленных в Послании народу Казахстана, и исполнению ранее данных поручений президента.