Страховые лайфхаки: как избежать ошибок при получении страховых выплат

Как правильно написать заявление страховщику, организовать оценку поврежденного автомобиля и избежать ошибок при получении страховых выплат, рассказали эксперты в интервью корреспонденту Zakon.kz.

​Обязательное страхование гражданской ответственности автовладельцев в Казахстане работает уже 26 лет, урегулированы миллионы страховых случаев, но как отмечает председатель Ассоциации страховщиков Виталий Верёвкин, до сих пор водители, даже не единожды попадавшие в ДТП, делают одни и те же ошибки, что приводит к недовольству суммой выплаты и увеличивает срок ее получения.

Как правильно организовать оценку поврежденного автомобиля для определения размера страховой выплаты

По словам Виталия Верёвкина, прежде чем приступать к организации оценки нужно помнить одно правило – страховщик или, как правило, нанятый им оценщик оценивает то, что видит и пользуется той информацией, которую вы ему дадите. Соответственно результат оценки зависит, прежде всего, от самого водителя.

Далее следует юридическая подготовка к оценке.

"Для того чтобы оценщик составил отчет об оценке он должен осмотреть то имущество, в нашем случае автомобиль. Так вот, осмотр, это очень важный элемент оценки, с него все и начинается. На осмотр желательно пригласить всех заинтересованных лиц. Необходимо известить о дате, месте и времени осмотра всех лиц, к которым вы намерены предъявить требование о возмещении вреда". Председатель Ассоциации страховщиков Виталий Верёвкин

В данном случае речь идет о виновниках или виновнике аварии, страховой организации, куда намерен обратиться пострадавший с требованием о страховой выплате.

Затем, подается извещение. В данном случае необходимо помнить, что подавать его нужно таким образом, чтобы у извещаемых было 3 рабочих дня для явки.

"Извещение физическим лицам лучше направить телеграммой, а юридические лица извещаются, как правило, нарочно через канцелярию. Согласно действующему законодательству, страховщик должен осмотреть поврежденное имуществ в течение 5 рабочих дней с момента подачи заявления об определении размера вреда. Да и приготовьте все документы на автомобиль", – рекомендует Виталий Верёвкин.

Подготовка и осмотр поврежденного авто

Эксперт страхового рынка отмечает, что чем тщательней будет проведен осмотр, тем меньше беготни в будущем вам предстоит. Поэтому для осмотра необходимо обеспечить хорошее освещение и пространство для фотографирования.

"Даже если автомобиль не на ходу и стоит в гараже, попробуйте найти способ его вытащить на открытое пространство, эксперт не экстрасенс и всего увидеть в темном гараже, а тем более нормально все сфотографировать невозможно". Председатель Ассоциации страховщиков Виталий Верёвкин

Если вы понимаете, что ваш автомобиль имеет повреждения в нижней части, допустим, что-то с подвеской или коробкой передач, запаситесь подъемным инструментом и будьте готовы снять колеса, это откроет доступ к дорогим узлам и агрегатам.

Не забудьте захватить с собой на осмотр хороший мощный, но небольшой фонарик, он поможет высветить удаленные места. Не стоит надеяться на вспышку фотоаппарата. Техника может дать сбой. К тому же никакая мощная вспышка не поможет найти повреждение через скопление проводов и патрубков в моторном отсеке, а фонариком можно осветить там, куда не пролезет объектив фотоаппарата. К слову, пара рабочих перчаток, рабочий халат и постилка лишними тоже на осмотре не будут.

"Вообще осмотр сильно поврежденных автомобилей лучше проводить на СТО, где есть возможность поднять автомобиль и демонтировать с него детали, которые закрывают повреждения, как правило, это бампер, фары. Порой бывает, что заклинивают двери и крышки капота или багажника, их все равно придется открывать", – говорит Виталий Верёвкин.

Когда, наконец, начался осмотр поврежденного автомобиля, вам необходимо будет предоставить техпаспорт на авто. Если машина находится на гарантии, следует предоставить оценщику или страховщику гарантийную книжку или справку с вашего сервис центра.

Собственно далее непосредственно начинается действо. Прежде всего, автомобиль идентифицируется по гос. номеру и серийному или vin номеру, которые должны быть обязательно сфотографированы. Далее оценщик начинает описание повреждений. Как правило, он сразу же указывает способ их устранения, если деталь подлежит ремонту, то оценщик в акте осмотра указывает ремонт и степень сложности ремонта, если деталь не ремонтируемая, то замена. Довольно часто оценщики указывают, что деталь подлежит ремонту, но согласно требованиям производителя, деталь не ремонтируется. Такие требования содержатся во Flat rate manual инструкция о пончике авто, которую выпускает производитель, либо в специализированных программных комплексах.

"Не стесняйтесь спрашивать оценщика, почему и на основании чего он определил ту или иную степень ремонта, требуйте, чтобы фотографирование повреждений производилось с помощью масштабной линейки, это важно в дальнейших спорах". Председатель Ассоциации страховщиков Виталий Верёвкин

Совет от эксперта

На все автомобиль начисляется амортизация, но, как правило, в процессе эксплуатации автомобиля на нем могут заменяться детали, отмечает глава Ассоциации страховщиков. Соответственно, амортизация на замененные детали меньше. И здесь эксперт рекомендует завести себе привычку складывать документы о приобретении деталей в один файл или папку. В этом случае у вас будет документальное основание для уменьшения степени износа.

И не забывайте все фотографировать, схитрите, фотографируйте то, что фотографирует оценщик, не ошибетесь.

Рекомендации и цены

Завершающими этапами при подготовке к получению страховых выплат являются: определение цены и расчет размера вреда, нанесенного автомобилю.

Цены на детали, которые необходимо заменить могут очень сильно отличаться. Поэтому лучше всего, если вы сами возьмете информацию о ценах на запасные детали у официальных дилеров или специализированных магазинах и предоставите их оценщику. Тем самым, вы сократите сроки оценки минимум на один день и будете уверены, что оценщик указал цену оригинальной детали, а не китайского дубликата.

"Очень часто бывает так, что после того как вы получили выплату и начинаете ремонт своего автомобиля, выявляются повреждения, которые не были обнаружены при первом осмотре. В этом ничего страшного нет, с такими повреждениями правила такие же, как и при первичном осмотре. Только попросите мастеров с СТО не ремонтировать автомобиль дальше", – советует Виталий Верёвкин.

Ознакомление с результатами

По словам эксперта, расчет размера вреда страховщик должен произвести не позднее 5 рабочих дней с момента осмотра. После чего расчет должен быть представлен заказчику на ознакомление.

"Тут главное не спешить и все проверить. Мы снова возвращаемся к осмотру, а вернее акту осмотра, который вы подписали. Он, как правило, прилагается к расчету. Внимательно посмотрите все ли учтено в расчете, что указано в акте. У меня был, к примеру, случай, когда одна деталь была поставлена в ремонт и указана трудоемкость ремонта, но по данной детали не была указана работа по покраске детали и расчет лакокрасочного материала. Все необходимо внимательно сравнить и проверить". Виталий Верёвкин

Также важно помнить, что расчет восстановительного ремонта должен производится с использованием специализированного программного обеспечения. В связи с этим, можно попросить страховщика предоставить данные о программном продукте и лицензии на него. Так вы будете уверены, что нормативы трудоемкостей работ указаны, верно. И если, на ваш взгляд расчеты неверны, эксперт рекомендует написать заявление страховщику с указанием недостатков расчета.