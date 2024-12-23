К чему может привести увеличение выплат для автовладельцев на страховом рынке – мнения страховых компаний

Предложение увеличить лимиты страховых выплат для автовладельцев без изменения страховых премий вызывает много вопросов у страховых компаний. Представители рынка уверены, что такое решение может ухудшить ситуацию не только для самих страховщиков, но и для граждан.

В конце октября депутат Мажилиса Елнур Бейсенбаев на пленарном заседании палаты раскритиковал действующий порядок страхования ответственности граждан в сфере автострахования. В частности, депутат заявлял о том, что страховые компании не выполняют функции страховой защиты для граждан и скорее создают сложности. Для восстановления социальной справедливости мажилисмен предложил значительно увеличить сумму страховой выплаты в случае ДТП, которая на данный момент ограничена лимитом в 600 МРП, при этом размер страховой премии сохранить на прежнем уровне. А кроме этого, обязать страховые компании предоставлять страховые выплаты наследникам погибших независимо от наличия иждивенцев.

Чуть позже, в ответе на депутатский запрос, премьер-министр РК Олжас Бектенов пояснил, что обязательное автострахование в Казахстане остается убыточным для страховых компаний и фактически не приносит дохода. Глава правительства уточнил, что коэффициент убыточности по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОГПО ВТС) у нескольких крупнейших компаний, которые занимают 60% рынка, превышает 90%.

При этом у некоторых компаний коэффициент убыточности достигает 150-190%. Другими словами, компании выплачивают клиентам больше денег, чем получают по страховым премиям. Таким образом увеличение выплат без роста страховых премий только усугубит ситуацию. Аналогичного мнения придерживаются и страховые компании.

Что говорят страховщики

Отметим, что в рамках выступления депутат упомянул, что выплаты, которые получают пострадавшие в ДТП автомобили от страховых компаний, не соответствуют реальным ценам. В некоторых случаях это действительно так, однако удорожание ремонта не зависит только лишь от страховых компаний.

Заместитель председателя правления СК "Евразия" Нурмухамед Тульбаев поясняет, что за последние три года стоимость запчастей и услуг по ремонту автомобилей выросли в разы, на это повлияли как внешние факторы, не зависящие от Казахстана, так и инфляционные процессы. По этим причинам достаточно часто стали возникать ситуации, когда автовладельцам действительно не хватает страховых выплат, потому что достигнут лимит в 600 МРП (2 215 200 тенге), который определен законом.

Вместе с тем за последние годы убыточность обязательного автострахования сильно выросла и для многих страховых компаний данный вид деятельности уже является убыточным. Так, коэффициент выплат, то есть соотношение собранных премий к страховым выплатам, в этом году превысил 80% по Казахстану. Это значит, что из пяти собранных тенге четыре ушли на выплаты, при этом у компаний есть значительные операционные расходы на обеспечение деятельности по страхованию и осуществлению выплат.

Кроме того, наблюдается ежегодный прирост количества ДТП. К примеру, за прошлый год страховыми компаниями зафиксировано около 90 тыс. аварий, а по итогам 2024 года ожидается, что их число достигнет 130 тыс., то есть прирост составит около 45%.

Нурмухамед Тульбаев уточнил, что страховые компании производят оценку и выплаты на основании утвержденной регулятором методики. У несогласных с размером выплаты есть возможность обратиться к страховому омбудсмену за перерасчетом.

"Из тысяч обращений к омбудсмену, связанных с выплатами по обязательному автострахованию, за последний год только в четырех случаях суды пришли к выводам, что выплата должна быть увеличена. Это свидетельствует о том, что страховые компании и омбудсмен достаточно точно соблюдают установленные законом нормы". Нурмухамед Тульбаев

Последствия увеличения выплат

В страховых компаниях убеждены, что увеличение лимитов по страховым выплатам без соответствующего пересмотра ставок страховых премий приведет к тяжелым последствиям для обязательного автострахования и серьезным финансовым последствиям для всего рынка.

"Вероятно, компании начнут сдавать лицензии по данному классу и первыми пострадавшими в этой ситуации станут водители, не сумевшие оформить обязательную автостраховку". Нурмухамед Тульбаев

Увеличение выплат не может быть без увеличения премии, это всегда взаимосвязанные пропорциональные составляющие, уточняет председатель правления АО "СК"АСКО" Юрий Миндубаев. Страховщик поясняет, что полное покрытие ущерба никаким образом не будет дисциплинировать автовладельцев. Более того, автовладельцы должны всегда быть солидарными в возмещении страхового ущерба. К примеру, если владелец авто причинил ущерб на 2,5 млн, страховая компания заплатила пострадавшему 2,2 млн максимального предела, разницу потерпевший может взыскать с виновника ДТП, и это абсолютно нормально.

"Только вдумайтесь в показатели: вред, причиненный имуществу одного пострадавшего, возмещается страховой компанией в пределах 2 215 тыс. тенге, а стоимость премии, которую заплатил автовладелец, в среднем составляет 14 тыс. тенге. Таким образом выплата в соотношении к премии уже больше в 160 раз, то есть для компенсации ущерба одного автомобиля необходимо заключить договора не менее чем со 160 автовладельцами, при условии, что только один из 160 совершит ДТП, где будет повреждено одно транспортное средство". Юрий Миндубаев

При этом страховой тариф индексируется только раз в год, в соответствии с ростом МРП, а размер стоимости запасных частей может меняться ежемесячно. То есть ущерб, оцениваемый в начале года в 600 тыс. тенге, к концу года в аналогичном объеме может составить 750 тыс. тенге, а премия остается такой же – 14 тыс. тенге. На этом фоне предложение депутата об увеличении выплат без удорожания премий страховщик считает абсурдным.

"Статистика убытка говорит сама за себя, не говоря уже об административной составляющей страховых компаний на содержание рабочих мест, оплате взносов в Фонд гарантирования страховых выплат, поддержании работоспособности и функционирования онлайн-инструментов по страхованию и урегулированию убытков и т. д. Считаем, что пересмотр предельных выплат возможен после пересчета страховых премий. В противном случае неплатежеспособности страхового рынка обязательного страхования автовладельцев не избежать, поскольку сопутствующих инструментов для компенсации убытков нет. В итоге страховые компании, неся убытки, будут вынуждены отказываться работать по этому классу". Юрий Миндубаев

Председатель правления Nomad Insurance Даурен Иманжанов напомнил, что стоимость страхования по ОГПО ВТС практически не изменилась с 2003 года, поэтому вопрос о пересмотре максимальных выплат по ОГПО ВТС действительно актуален. За это время курс доллара вырос с 155 до более 520 тенге, соответственно существенно выросла и стоимость автозапчастей. Помимо этого, наблюдается инфляция и рост стоимости ремонтных услуг, увеличилось количество автомобилей на дорогах, и, соответственно, аварий, а также изменился сам автопарк – появилось больше новых и дорогих машин. Однако предложение депутата в части стоимости страхового полиса требует более детального экономического анализа.

Таким образом, в предложении о повышении лимитов выплат без соответствующего роста страховых премий кроется множество скрытых угроз как для рынка страхования, так и для самих автовладельцев. С одной стороны, оно направлено на защиту интересов граждан, пострадавших в ДТП, и стремится повысить социальную справедливость. С другой, такие изменения могут привести к серьезным негативным последствиям для всех.

"Сравнение с зарубежными странами, где, со слов депутата, страхование часто рассматривается как "социальный контракт", требует учета существенных различий в стоимости страхования. Средняя страховая премия в России составляет 37 741 тенге, в странах Западной Европы – 274 500 тенге, в США – 261 550 тенге, в Италии – 193 797 тенге. В Казахстане же средняя премия по ОГПО ВТС всего 14 тыс. тенге, и ее размер не повышался годами, индексация происходила лишь за счет роста МРП. Таким образом, премии в Казахстане значительно ниже, чем в указанных странах, при этом обязательства и требования к страховым компаниям с каждым годом повышаются". Даурен Иманжанов

Председатель правления АО "СК "Сентрас Иншуранс" Бейбит Турысбеков также подчеркнул, что проблема заключается не в недостаточных выплатах страховщиков, а в стремительном и хаотичном росте цен на автозапчасти, что требует решения на системном уровне.

"В моменте цены на одну и ту же деталь могут иметь огромный разбег, так как каждый продавец (будь то частный предприниматель на рынке или официальный дилер) самостоятельно определяет комфортную для себя маржу на автозапчасть. Конечно, на ценообразование влияет большое количество факторов, но если корень озабоченности депутатов – потребители в лице граждан страны, а не страховые компании, то к этому вопросу необходимо подходить комплексно и всесторонне". Бейбит Турысбеков

Помимо прочего, значительно повлияли на убыточность страховых компаний последние изменения в законодательстве, а именно распространение действия полиса ОГПО ВТС на весь год, а не до первого страхового случая.

Даурен Иманжанов пояснил, что согласно этой норме независимо от того, сколько раз в течение года произойдет страховой случай, страховщики обязаны платить по одному и тому же полису, получая при этом единый страховой взнос. Это создало дополнительную финансовую нагрузку на страховые компании.

В связи с этим поспешные решения в данном вопросе могут создать сложную ситуацию для рынка. Первым шагом страховые компании, которые столкнутся с убытками, будут вынуждены сократить сервисную составляющую, уменьшив число аварийных комиссаров и операторов колл-центров, что приведет к потере работы для сотен сотрудников и, как следствие, автовладельцы могут ощутить дефицит сервисной поддержки.

Страховщик также, как и другие представители рынка, не исключает, что следующим, вероятным этапом может стать массовая сдача лицензий по ОГПО ВТС. В итоге это приведет к исчезновению цивилизованных механизмов урегулирования убытков, и автовладельцы, столкнувшись с дефицитом сервиса, окажутся в уязвимом положении. Вместо цивилизованной страховой защиты может возникнуть ситуация, когда споры о виновности будут решаться вне правового поля. Это не просто экономические затруднения, а возможные риски для общественной стабильности, считает Иманжанов.

"Мы не согласны с категоричным заявлением о неэффективности системы обязательного страхования. Система ОГПО ВТС призвана компенсировать ущерб, причиненный третьим лицам в результате ДТП, а не гарантировать полную защиту от всех возможных рисков. Автотранспорт, безусловно, является источником повышенной опасности, и страхование призвано минимизировать последствия этой опасности для пострадавших. Однако система страхования не может полностью исключить все риски". Даурен Иманжанов

Очевидно, что на этом фоне возникает острая необходимость диалога между государством и участниками рынка. Вероятно, вместо того, чтобы навязывать новые финансовые обязательства страховщикам и создавать еще большую проблему, стоит совместно проработать меры, которые одновременно улучшат условия для граждан и сохранят стабильность страховых компаний, ведь стабильность страховых компаний – это гарантия защищенности граждан при наступлении страховых случаев.

Даурен Иманжанов также считает, что заявления о несоответствии между объемом страховых взносов и уровнем выплат, а также о "миллиардных капиталах от обязательных страховых взносов" тоже требуют уточнения.

Спикер разъяснил, что миллиардные активы страховых компаний – это не просто "деньги", доступные для немедленного распределения в виде выплат. Эти активы – это жизненно важный ресурс, гарантирующий выполнение обязательств перед страхователями и поддержание финансовой стабильности компании. Активы необходимы для покрытия страховых выплат в случае массовых страховых событий. Алматы и ряд регионов Казахстана, как известно, расположены в сейсмически активной зоне, и возможность массовых страховых случаев в результате землетрясения – это реальность на сегодняшний день, также не стоит исключать другие стихийные бедствия, наводнения, пожары и т. п.

Во-вторых, регулятор требует от страховых компаний поддерживать определенный уровень активов по отношению к обязательствам. Это не просто формальность, а критически важная мера для предотвращения банкротств и обеспечения финансовой устойчивости рынка. Эти требования учитывают интересы как страховых компаний, так и потребителей.

В-третьих, страховые компании используют часть своих активов для перестрахования своих рисков за рубежом. Это механизм защиты от катастрофических убытков, который также служит интересам страхователей, поскольку обеспечивает выплату возмещения даже при наступлении чрезвычайно крупных страховых событий.

Наконец, достаточный уровень активов необходим для поддержания доверия и уверенности общественности в платежеспособности страховых компаний, резюмировал председатель Nomad Insurance.

Добавим, что страховщики выразили несогласие и с тем, что в Казахстане не работает система добровольного страхования. По данным компаний, только за 10 месяцев 2024 года заключено договоров на сумму более 86 216 666 тыс. тенге. Рост выплат по АвтоКаско с 1,1 млрд тенге в 2005 году до почти 24 млрд тенге к ноябрю 2024 года демонстрирует явную тенденцию к увеличению объемов страхования и выплат. В Nomad Insurance уточнили, что несмотря на то, что распространение АвтоКаско стимулируется в основном кредитованием автомобилей, рост числа добровольных договоров после покупки машины свидетельствует о повышении доверия граждан к этому виду страхования.

Выплаты за погибших автовладельцев

Еще одним требованием депутата, как упоминалось выше, были обязательные выплаты за погибших автовладельцев наследникам.

Поясним, что по закону в рамках обязательного автострахования в случае гибели владельца авто выплата в размере 2000 МРП (7 384 000 на 2024 год) положена лицам, которые находились у погибшего на иждивении. При отсутствии таких лиц, выплата близким и родственникам осуществлена не будет.

Юрий Миндубаев убежден, что за гибель пострадавшего выплату должны получать только лица, которые от него имели содержание – иждивенцы. Предложение мажилисмена, по его мнению, может привести к росту злоупотреблений.

"Любые иные лица, кроме моральной составляющей, не несут никаких финансовых потерь, а мы говорим именно о помощи действительно пострадавшим членам семьи. Выплата за смерть в пользу наследников трансформирует помощь иждивенцам в категорию имущественных прав и обязанностей и откроет доступ третьим лицам, например для принудительного взыскания". Юрий Миндубаев

Нурмухамед Тульбаев считает, что предлагаемая мера фактически сталкивает интересы двух категорий – иждивенцев и наследников. При этом первые, среди которых, как правило, малолетние дети, инвалиды, находящиеся на попечении, или пожилые родители, находятся в гораздо более уязвимом положении, так как не имеют дохода.

Включение страховых выплат в категорию наследства породит необходимость проведения судебных разбирательств на предмет определения порядка и размера наследуемой доли среди наследников. Кроме того, в данном случае вместе со страховой выплатой малолетним детям будут переходить и долги погибшего в ДТП. Сейчас же иждивенцы получают страховую выплату независимо от вступления в наследство.

Спикер подчеркнул, что суть закона об обязательном страховании заключается в возмещении причиненного ущерба, а не в получении дополнительной выгоды наследниками.

Даурен Иманжанов также указывает, что предложение о выплате страховых сумм наследникам погибших граждан в ДТП в случае отсутствия иждивенцев противоречит принципам ОГПО ВТС.

"Закон ОГПО ВТС не предусматривает страховую выплату в связи со смертью потерпевшего, а предусматривает непосредственно компенсацию вреда, связанного с его смертью. То есть право на компенсацию вреда в связи со смертью гражданина, согласно Гражданскому кодексу, имеют иждивенцы погибшего, в этой связи страховые выплаты по ОГПО ВТС осуществляются в пользу иждивенцев в строгом соответствии с законом ОГПО ВТС и гражданским законодательством. А наследование, исходя из действующих норм Гражданского кодекса, представляет собой переход имущества умершего гражданина к его наследникам. Тем самым жизнь человека не может рассматриваться как имущество ни с моральной точки зрения, ни с этической". Даурен Иманжанов

При этом в законодательстве о страховании предусмотрен отдельный вид страхования – это страхование жизни, который позволяет каждому гражданину застраховать свою жизнь и указать выгодоприобретателей (в том числе наследников), но данный вид страхования не относится к страхованию ответственности. Поэтому предложение о выплатах наследникам при отсутствии иждивенцев не соответствует принципам и целям страхования ответственности (ОГПО ВТС), комментирует Даурен Иманжанов

По договору ОГПО ВТС страхованием покрывается не жизнь человека, а непосредственно гражданско-правовая ответственность автовладельцев в ДТП, где они признаны виновными и обязаны возместить вред, причиненный жизни и здоровью человека. Страхование жизни человека и получение страховой выплаты родственниками в качестве наследства уже касается другой отрасли страхования – жизни.

Бейбит Турысбеков напомнил, что вопросы выплат наследникам погибших регулируются не законами о страховой деятельности, а нормами Гражданского кодекса Республики Казахстан, в частности главой об обязательствах, возникающих вследствие причинения вреда. Эта глава служит фундаментом для юридической деятельности в стране и является основополагающим документом для всей судебной системы Казахстана при рассмотрении подобных случаев. По его словам, именно в этой главе четко указаны нормы и определены категории лиц, имеющих право на возмещение вреда в связи со смертью гражданина.

Не вполне корректным страховщики считают и сравнение депутата Бейсенбаева смерти ребенка в ДТП с гибелью домашних животных. По его словам, смерть ребенка в ДТП не имеет никаких правовых последствий, в то время как за животных выплаты предусмотрены. Представители страхового рынка указывают, что прежде всего необходимо понимать, что действующее законодательство рассматривает животных как имущество, соответственно, его возможно оценить для осуществления страховой выплаты его владельцу. Разумеется, такой подход неприменим к человеческой жизни.

"Однозначно соизмерять жизнь человека и животного недопустимо, но попробуем объяснить так: законодательством животные отнесены к объектам имущественных прав наравне с недвижимостью, автомобилями, деньгами и т. д. Стоимость сбитого автомобилистом животного возможно определить рыночным способом, а гибель человека – невыносимая утрата для его близких и, конечно же, не может быть оценена". Юрий Миндубаев

Спикер добавил, что защита интересов граждан, включая несовершеннолетних детей – это исключительная прерогатива государства и сегодня в правовом поле в интересах детей выступают Комитет по охране прав детей Министерства просвещения Республики Казахстан, Прокуратура, уполномоченный по правам ребенка в Республике Казахстан и многие другие государственные органы в различных сферах. Более того, страховые компании осуществляют выплаты за вред, причиненный здоровью ребенка в рамках Закона о ГПО в пределах 3700 тыс. тенге.

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что любые поспешные изменения в страховом законодательстве могут привести к тяжелым последствиям. Соответственно, предлагая улучшить условия для граждан, необходимо учитывать и мнение профессионального сообщества, которое настаивает на сохранении экономической стабильности рынка.

Кроме этого, стоит принять во внимание, что страхование – это не только бизнес, но и социальный инструмент, и реформы в этой сфере должны быть выверенными.

Добавим, что, по информации страховых компаний, на данный момент уже проводится большая работа по реформированию системы обязательного автострахования. С начала 2024 года начато регулирование региональных коэффициентов, которые влияют на стоимость страховки в разных регионах. Регулятор и рынок работают над изменениями, которые предусматривают более высокий тариф для водителей, чаще нарушающих ДТП, то есть создающих риски и провоцирующих аварийные ситуации. Данная мера также должна повлиять на повышение культуры вождения.

В целом сегодня функционирование страхового рынка Казахстана обеспечивается многоуровневой системой контроля и надзора, гарантирующей стабильность и защиту прав граждан и в целом баланс всех участников взаимоотношений. Эта система состоит из Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка, АО "Фонд гарантирования страховых выплат", Ассоциации финансистов Казахстана, Ассоциации страховщиков Казахстана и страхового омбудсмена.