Теннисист Алан Курмангалиев улучшил позиции в мировом рейтинге

16-летний талантливый казахстанский теннисист Алан Курмангалиев, который в декабре 2022 года стал чемпионом мира, в обновленном международном юниорском рейтинге поднялся на ряд позиций вверх в двух возрастных категориях, сообщает Zakon.kz.

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На 13 марта по таблице рейтинга ITTF (Международная федерация настольного тенниса) карагандинский спортсмен заметно улучшил свои позиции. Это стало возможным благодаря блестящим выступления Алана в Португалии, на турнире WTT Youth Contender, где он завоевал две золотые медали.

В новом мировом рейтинге Курмангалиев среди спортсменов до 17 лет расположился на 5 месте, ранее он стоял на 10-ой строчке. А среди теннисистов до 19 лет, карагандинец с 22-го места поднялся на 12-ую позицию.



