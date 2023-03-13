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Теннисист Алан Курмангалиев улучшил позиции в мировом рейтинге

Настольный теннис Улучшение Рейтинга Фото: Instagram/ttrfk
16-летний талантливый казахстанский теннисист Алан Курмангалиев, который в декабре 2022 года стал чемпионом мира, в обновленном международном юниорском рейтинге поднялся на ряд позиций вверх в двух возрастных категориях, сообщает Zakon.kz.

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На 13 марта по таблице рейтинга ITTF (Международная федерация настольного тенниса) карагандинский спортсмен заметно улучшил свои позиции. Это стало возможным благодаря блестящим выступления Алана в Португалии, на турнире WTT Youth Contender, где он завоевал две золотые медали. 

В новом мировом рейтинге Курмангалиев среди спортсменов до 17 лет расположился на 5 месте, ранее он стоял на 10-ой строчке. А среди теннисистов до 19 лет, карагандинец с 22-го места поднялся на 12-ую позицию.


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Куандык Шынасилов
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