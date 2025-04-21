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Все о теннисе

Казахстанские теннисисты улучшили свои позиции в мировом рейтинге

Лучшие казахстанские теннисисты улучшили свои позиции в мировом рейтинге , фото - Новости Zakon.kz от 21.04.2025 12:27 Фото: Андрей Ударцев
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновленный рейтинг от 21 апреля, сообщает Zakon.kz.

Лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик поднялся на три позиции и теперь занимает 75-е место. Вторая ракетка страны Александр Шевченко взлетел на 12 строчек и расположился на 92-м месте

Рейтинг АТР от 21 апреля:

1. Янник Синнер (Италия) – 9.930 (очка).

2. (+1). Александр Зверев (Германия) – 8.085.

3. (-1). Карлос Алькарас (Испания) – 8.050.

4. Тэйлор Фриц (США) – 5.115.

5. Новак Джокович (Сербия) – 4.120.

6. Джек Дрейпер (Великобритания) – 3.820.

7. Алекс де Минор (Австралия) – 3.585.

8. Андрей Рублёв (Россия) – 3.530.

9. (+4). Хольгер Руне (Дания) – 3.480.

10. (-1). Даниил Медведев (Россия) – 3.290.

75. (+3). Александр Бублик (Казахстан) – 820.

92. (+12). Александр Шевченко (Казахстан) – 648.

155. (+6). Дмитрий Попко (Казахстан) – 365.

162. (+5). Михаил Кукушкин (Казахстан) – 341.

172. (+7). Тимофей Скатов (Казахстан) – 315.

208. (-1). Бейбит Жукаев (Казахстан) – 267.

258. (-1). Денис Евсеев (Казахстан) – 215.

Ранее был представлен видеообзор финала турнира АТР-500 в Мюнхене.

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Фото Пахита Амири
Пахита Амири
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