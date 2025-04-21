Казахстанские теннисисты улучшили свои позиции в мировом рейтинге
Лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик поднялся на три позиции и теперь занимает 75-е место. Вторая ракетка страны Александр Шевченко взлетел на 12 строчек и расположился на 92-м месте.
Рейтинг АТР от 21 апреля:
1. Янник Синнер (Италия) – 9.930 (очка).
2. (+1). Александр Зверев (Германия) – 8.085.
3. (-1). Карлос Алькарас (Испания) – 8.050.
4. Тэйлор Фриц (США) – 5.115.
5. Новак Джокович (Сербия) – 4.120.
6. Джек Дрейпер (Великобритания) – 3.820.
7. Алекс де Минор (Австралия) – 3.585.
8. Андрей Рублёв (Россия) – 3.530.
9. (+4). Хольгер Руне (Дания) – 3.480.
10. (-1). Даниил Медведев (Россия) – 3.290.
…
75. (+3). Александр Бублик (Казахстан) – 820.
92. (+12). Александр Шевченко (Казахстан) – 648.
155. (+6). Дмитрий Попко (Казахстан) – 365.
162. (+5). Михаил Кукушкин (Казахстан) – 341.
172. (+7). Тимофей Скатов (Казахстан) – 315.
208. (-1). Бейбит Жукаев (Казахстан) – 267.
258. (-1). Денис Евсеев (Казахстан) – 215.
Ранее был представлен видеообзор финала турнира АТР-500 в Мюнхене.