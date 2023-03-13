Туман, гололед и шквальный ветер ожидаются в восьми областях Казахстана

Штормовое предупреждение объявлено в восьми областях страны на 14 марта, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

На севере, западе, юге Акмолинской области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-восточный, южный, днем на севере, западе области порывы 15-20 м/с.

На севере, в центре Кызылординской области ожидается туман.



На юге, востоке Атырауской области ожидается пыльная буря. Ветер северный, северо-восточный 9-14, на востоке, юге, севере области порывы 15-20 м/с. В Атырау днем ожидается пыльная буря. Ветер северный, северо-восточный, днем порывы 15-18 м/с.



Днем на большей части Актюбинской области ожидаются осадки (дождь, снег). На севере ожидается гололед. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с. Днем температура воздуха -2+3, на юге области +10+15. В Актобе днем ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. Температура воздуха +1+3.



На севере, в горных районах Туркестанской области ожидается туман.



Ночью и утром на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед. Ветер северо-западный, северный, днем на юго-востоке области порывы 15-20 м/с. В Уральске ночью и утром ожидаются туман, гололед.



Ночью на западе, в центре Мангистауской области ожидается туман. Днем на севере, востоке области ожидается пыльная буря. Ветер северный, северо-восточный, на севере, востоке области 15-20 м/с. В Актау ночью ожидается туман.



Днем на севере, западе, юге Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель. Ночью и утром на юге области ожидается туман. Ветер южный, юго-западный, на севере, западе, юге области порывы 15-20 м/с. Температура воздуха днем ожидается 0+5. В Петропавловске днем ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель. Ветер южный, юго-западный, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха днем +2+4.