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В Германии вышла в свет особая - "толерантная" Библия

В Германии вышла в свет особая - "толерантная" Библия Фото: www.dw.com
Детская Библия с упором на толерантность и "разнообразие", а также на бесполое состояние Бога была издана накануне в Германии, сообщает Zakon.kz

По информации  Deutsche Welle и по мнению издателей, новая книга, рассказывающая библейские истории для детей, должна отражать многообразие современного общества.

"Мы стремились дать понять, что бог не является ни мужчиной, ни женщиной", - рассказал инициатор проекта "Библия для всех детей" Сара Вечера.

В новом издании люди изображены разными: взрослыми и маленькими, с разным цветом кожи, ростом, весом. Кроме того, внимание уделено персонажам с ограниченными возможностями здоровья.

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