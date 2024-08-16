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На продаже Библий Трамп заработал огромную сумму денег

Библия, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2024 18:30 Фото: Х/darreldrowland
Бывший президент США и республиканский кандидат на грядущих выборах Дональд Трамп заработал в этом году 300 тыс. долларов на продаже брендированных Библий, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из его последнего финансового отчета, опубликованного 15 августа The New York Times. Библия с его фирменным знаком стоит 60 долларов, а эксклюзивный экземпляр с автографом Трампа можно приобрести за одну тысячу долларов.

Библия, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2024 18:30

Фото: Х/Golden_Facts

В описании товара указано, что это единственная Библия, получившая одобрение экс-президента.

В четверг 15 августа 2024 года кандидат в президенты США Дональд Трамп провел большую пресс-конференцию, на которой поделился своим мнением о зеленой энергетике.

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