На продаже Библий Трамп заработал огромную сумму денег

Бывший президент США и республиканский кандидат на грядущих выборах Дональд Трамп заработал в этом году 300 тыс. долларов на продаже брендированных Библий, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из его последнего финансового отчета, опубликованного 15 августа The New York Times. Библия с его фирменным знаком стоит 60 долларов, а эксклюзивный экземпляр с автографом Трампа можно приобрести за одну тысячу долларов.

Фото: Х/Golden_Facts

В описании товара указано, что это единственная Библия, получившая одобрение экс-президента.

Remember Trump’s Bible grift last Spring? Turns out he made over $300,000 for "endorsing" bibles sold by the guy who sang God Bless the USA (Proud to be an American). Grifters gotta grift. #TrumpBibles https://t.co/GXLVDdikQD — Beep🇺🇸🇺🇦🥥🥥🥥‼️ (@fiercefreckled) August 16, 2024