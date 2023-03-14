В Алматы Наурыз начнется с празднования "Көрісу күні" 14 марта

В акимате Алматы сообщили, что во вторник 14 марта горожане смогут начать праздновать Наурыз. Празднование начнется с "Көрісу күні", который пройдет на Кок Тобе, передает Zakon.kz

Как отмечается в сообщении акимата, именно в этот день "Көрісу күні" казахстанцы поздравляют друг друга с благополучным наступлением весны, говорят добрые пожелания и оказывают дань уважения старшему поколению.

Во время праздника на сцене выступят, Молдир Ауелбекова, Айдар Турганбек, группа "КешYou", "Алашұлы", а также артисты театра традиционного искусства "Алатау".

Как сообщали ранее, в Наурыз мейрамы – 21-23 марта – казахстанцы будут отдыхать три дня, которые приходятся на вторник, среду и четверг.