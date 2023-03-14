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В ВОЗ заговорили о завершении пандемии коронавируса

В ВОЗ заговорили о завершении пандемии коронавируса Фото: pixabay
По оценкам гендиректора ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса пандемия COVID-19 закончится в 2023 году, и режим международной чс можно будет отменить, сообщает Zakon.kz

По информации ТАСС об этом глава ВОЗ заявил при вручении медали Томаса Фрэнсиса-младшего за вклад в здравоохранение.

"Я уверен, что в какой-то момент в этому году мы сможем сказать, что COVID-19 завершился как чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, имеющая международное значение, и как пандемия", - сказал Гебрейесус.

Он напомнил, что 11 марта исполнилось три года с момента объявления ВОЗ о том, что вспышку COVID-19 можно охарактеризовать как пандемию. Гебрейесус указал, что этот день стал знаменательным для всего мирового сообщества и широко освещался в СМИ. Однако сам директор ВОЗ гораздо более важным считает объявление 30 января 2020 года. Тогда организация объявила распространение нового вируса «чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения» и указала на ее международную значимость.

"Сейчас мы, безусловно, находимся в гораздо лучшем положении, чем когда-либо во время пандемии", — считает Гебрейесус. 

Как писали ранее, американские спецслужбы рассматривают две версии появления COVID-19, одна из них – лабораторная утечка, другая – естественное происхождение

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