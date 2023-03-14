Токаев подписал указ о мерах по снижению закредитованности населения

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 10 марта 2023 года подписал указ "О мерах по расширению кредитования реального сектора экономики и снижению закредитованности населения", сообщает Zakon.kz.

Так, глава государства поручил правительству РК совместно с Национальным банком и Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка:

принять меры по расширению прав вкладчиков акционерного общества "Единый накопительный пенсионный фонд" в части передачи до 50% от суммы своих пенсионных накоплений управляющим инвестиционным компаниям;

до 31 декабря 2023 года обеспечить интеграцию банков второго уровня и кредитных бюро с государственными базами данных о юридических лицах, их доходах и имуществе.

Кроме того, правительству совместно с Национальным банком и Агентством по защите и развитию конкуренции поручено до 1 мая 2023 года пересмотреть условия программы "Экономика простых вещей", в том числе обеспечить:

увеличение срока субсидирования ставок вознаграждения в рамках программы с 5 до 7 лет по наиболее приоритетным отраслям экономики;

установление дифференцированных ставок субсидирования в зависимости от приоритетности отраслей экономики.

Вместе с тем правительству совместно с Агентством по регулированию и развитию финансового рынка предстоит:

до 30 апреля 2023 года принять Дорожную карту по реализации пула инвестиционных проектов через синдицированное финансирование и софинансирование с банками второго уровня;

принять Дорожную карту по реализации пула инвестиционных проектов через синдицированное финансирование и софинансирование с банками второго уровня; до 30 сентября 2023 года принять меры по:

- передаче залогодержателю права временного землепользования и его последующей реализации без выкупа права землепользования;

- участию в торгах по реализации (продаже) права недропользования субъектов бизнеса, за исключением стратегических объектов, без обязательного получения разрешения компетентного органа в сфере недропользования;

пересмотреть подходы налоговой политики в части:

- налогообложения доходов банков второго уровня по нотам Нацбанка;

- временного (на три года) освобождения от налогообложения доходов микрофинансовых организаций в связи со списанием (прощением) задолженности по микрокредитам физических лиц;

- освобождения от налогообложения доходов физических лиц при списании (прощении) задолженности коллекторскими агентствами.

Также правительству до 31 декабря 2023 года необходимо:

принять меры по повышению эффективности электронного мониторинга оборота зерновых расписок и обеспечению сохранности объема и качества зерна в зернохранилищах (элеваторах и хлебоприемных пунктах) путем цифровизации процессов получения достоверных сведений об объемах и оборотах зерна;

совместно с Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка и Национальным банком обеспечить включение зерновых расписок с гарантией субъектов квазигосударственного сектора в категорию твердых залогов;

совместно с Агентством по защите и развитию конкуренции РК проработать вопрос увеличения льготного кредитования частных лизинговых компаний, соответствующих критериям надежности, за счет средств республиканского бюджета или квазигосударственного сектора в рамках мер государственной поддержки, предусматривающих льготное лизинговое финансирование субъектов предпринимательства;

принять меры по увеличению кредитования банков второго уровня и микрофинансовых организаций, расширению механизмов софинансирования проектов в сферах агропромышленного комплекса и пищевой промышленности со стороны организаций акционерного общества "Национальный управляющий холдинг "Байтерек".

Агентству РК по регулированию и развитию финансового рынка для снижения закредитованности населения необходимо:

1. в рамках ужесточения беззалогового потребительского кредитования населения до 31 мая 2023 года принять меры по:

ужесточению регулирования ставок по микрокредитам населения;

введению требования по принятию банками второго уровня, микрофинансовыми организациями и коллекторскими агентствами планов по урегулированию проблемных кредитов населения;

2. до 30 сентября 2023 года совместно с Национальным банком принять меры по:

ограничению роста долговой нагрузки граждан, имеющих просроченную задолженность по займам и микрокредитам свыше девяноста календарных дней;

введению процедуры урегулирования задолженности по кредитам физических лиц коллекторскими агентствами;

ограничению продажи банками второго уровня и организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность, займов и микрокредитов физических лиц коллекторским агентствам, по которым не проведены процедуры урегулирования задолженности.

Указ вводится в действие со дня его подписания.

