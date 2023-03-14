86 казахстанцев заболели коронавирусом в Казахстане

За последние сутки в Казахстане зарегистрировано 86 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Министерства здравоохранения, лечение от COVID-19 продолжают получать 1 809 человек. В стационарах находится – 119 пациент, на амбулаторном – 1 690 пациент.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 2 пациентa,

в состоянии крайней степени тяжести – 3 пациентa,

на аппарате ИВЛ – 3 пациентa.

По оценкам гендиректора ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса, пандемия COVID-19 закончится в 2023 году, и режим международной ЧС можно будет отменить.

