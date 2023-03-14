Токаев поздравил казахстанцев с началом Наурыза

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 14 марта 2023 года оставил запись на своей странице в Twitter, сообщает Zakon.kz.

Президент поздравил народ Казахстана с праздником Амал.

"Издревле люди с нетерпением ожидали этот день весеннего пробуждения. Зовущий к единению и согласию праздник служит ярким воплощением традиционной отзывчивости нашего народа. Пусть новый год будет благодатным!" Касым-Жомарт Токаев

Барша Қазақстан халқын бүгінгі Амал мерекесімен құттықтаймын!

Көктемнің алғашқы лебін ала келетін бұл күнді жұртшылық ежелден асыға күткен. Елдік пен ынтымаққа шақыратын осы мейрам – ұлтымыздың бауырмалдық салтының жарқын көрінісі.

Жыл берекелі болсын, ағайын! — Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) March 14, 2023

Амал является древней традицией в Западном Казахстане. Амал на мангистауской земле празднуют не одно столетие. Исконно казахский праздник считается началом нового года и началом равноденствия. Именно 14 марта наступает весна – время "взросления" листьев. В этот день люди встают очень рано, идут друг к другу в гости, проводят обряд корiсу, пожимая друг другу руки, просят прощения, младшие по возрасту заходят к старшим, а взрослые дают свое благословение. По традиции, за весь световой день следует обойти всех родственников и друзей. Этот праздник приобрел яркий характер, его чтят, ему искренне радуются.