Токаев поздравил казахстанцев с Днем Абая

10 августа 2023 года Касым-Жомарт Токаев опубликовал на своей странице в Twitter поздравление с Днем Абая, сообщает Zakon.kz.

Президент отметил, что великий поэт внес огромный вклад в духовное развитие нации.

"Поздравляю всех с Днем Абая! Его заветы служат нравственным ориентиром для подрастающего поколения. Понятие "Адал азамат" тесно связано с его концепцией "Совершенного человека". Наш долг – чтить бесценное наследие Абая", – говорится в сообщении.

Баршаңызды Абай күнімен құттықтаймын! Хакім Абай–ұлт руханиятын дамытуға өлшеусіз үлес қосқан кемеңгер. Ұлағатты ұрпақ тәрбиелеу ісінде Абай өсиетінің маңызы зор. Адал азамат ұғымы ұлы ақынның "толық адам" тұжырымынан бастау алады. Біз Абай мұрасын насихаттауды жалғастыра береміз — Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) August 10, 2023

10 августа 2023 года в Казахстане отмечают 178-летие великого казахского поэта и просветителя Абая Кунанбаева.

Фото: akorda.kz

Новый праздник в нашем календаре появился три года назад. С тех пор официально 10 августа объявили Днем Абая. Праздник не является выходным днем.

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Абай – основоположник казахской письменной литературы и ее первый классик, реформатор культуры в духе сближения с европейской культурой на основе просвещенного ислама. Абай создал около 170 стихотворений и 56 переводов, написал поэмы, "Слова назидания" ("Қара сөздер").