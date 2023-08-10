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Токаев поздравил казахстанцев с Днем Абая

Токаев поздравил казахстанцев с Днем Абая Фото: akorda.kz
10 августа 2023 года Касым-Жомарт Токаев опубликовал на своей странице в Twitter поздравление с Днем Абая, сообщает Zakon.kz.

Президент отметил, что великий поэт внес огромный вклад в духовное развитие нации.

"Поздравляю всех с Днем Абая! Его заветы служат нравственным ориентиром для подрастающего поколения. Понятие "Адал азамат" тесно связано с его концепцией "Совершенного человека". Наш долг – чтить бесценное наследие Абая", – говорится в сообщении.

10 августа 2023 года в Казахстане отмечают 178-летие великого казахского поэта и просветителя Абая Кунанбаева.

Токаев поздравил казахстанцев с Днем Абая

Фото: akorda.kz

Новый праздник в нашем календаре появился три года назад. С тех пор официально 10 августа объявили Днем Абая. Праздник не является выходным днем.

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Абай – основоположник казахской письменной литературы и ее первый классик, реформатор культуры в духе сближения с европейской культурой на основе просвещенного ислама. Абай создал около 170 стихотворений и 56 переводов, написал поэмы, "Слова назидания" ("Қара сөздер").

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