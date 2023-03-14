В Казахстане студентам колледжей повысят стипендии

Министерство просвещения подготовило проект постановления правительства, которым вносятся изменения в Правила назначения, выплаты и размеров государственных стипендий, сообщает Zakon.kz.

В частности, предлагает повысить стипендии:

студентам, обучающимся в организациях образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального образования по рабочим квалификациям – до 32 681 тенге (было 21 787 тенге).

(было 21 787 тенге). студентам, обучающимся в организациях образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального (предусматривающие подготовку специалистов среднего звена), послесреднего образования, – до 31 422 тенге (было 20 948 тенге).

Как считают в Минпросвещения, повышение стипендий значительно повысит привлекательность технического и профессионального образования для молодежи страны, а также улучшит социальное положение студентов колледжей.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 30 марта.