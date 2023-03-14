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В Казахстане студентам колледжей повысят стипендии

студентам колледжей повысят стипендии Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министерство просвещения подготовило проект постановления правительства, которым вносятся изменения в Правила назначения, выплаты и размеров государственных стипендий, сообщает Zakon.kz.

В частности, предлагает повысить стипендии:

  • студентам, обучающимся в организациях образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального образования по рабочим квалификациям – до 32 681 тенге (было 21 787 тенге).
  • студентам, обучающимся в организациях образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального (предусматривающие подготовку специалистов среднего звена), послесреднего образования, – до 31 422 тенге (было 20 948 тенге).

Как считают в Минпросвещения, повышение стипендий значительно повысит привлекательность технического и профессионального образования для молодежи страны, а также улучшит социальное положение студентов колледжей.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 30 марта.

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