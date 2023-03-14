МНЭ: Темп роста экономики Казахстана составил 4,3%

Министр национальной экономики Алибек Куантыров на заседании правительства 14 марта заявил, что в январе-феврале 2023 года темп роста экономики Казахстана составил 4,3%, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Глава Миннацэкономики доложил о развитии и экономики с начала года.



"В январе-феврале текущего года темп роста экономики Казахстана составил 4,3%, в том числе рост в реальном секторе составил 2,7%, а в сфере услуг – 5%. По всем основным отраслям отмечается положительная динамика, при этом наибольший рост демонстрируют строительство, информация и связь, а также торговля". Алибек Куантыров

Он добавил, что обрабатывающая промышленность сохраняет положительные темпы роста: объем производства вырос на 2,5%.

В разрезе отраслей обрабатывающей промышленности обеспечен рост производства в машиностроении на 31,5%, в том числе в автомобилестроении – на 34,2% и производстве электрооборудования – на 48,7%.

Рост зафиксирован также в производстве продуктов питания – на 9,6%, продуктов нефтепереработки – на 5,4%, продукции химической промышленности – на 3,6%, напитков – на 22,6%, фармацевтической продукции – на 16,7% и легкой промышленности – на 34,3%.



"Объем производства в горнодобывающей промышленности увеличился на 0,5%. При этом рост отмечен по всем подотраслям, за исключением добычи угля. В частности, на 2,1% увеличен объем производства металлических руд, на 1,1% – газ, на 0,1% – нефть. На 12,9% увеличена добыча прочих полезных ископаемых. В свою очередь услуги в горнодобывающей промышленности возросли на 6,5%". Алибек Куантыров

Для обеспечения дальнейшего роста экономики центральным и местным исполнительным органам предлагается в ближайшей перспективе сконцентрироваться на усилении мер антиинфляционного реагирования и недопущении спекулятивных сезонных колебаний цен на плодоовощную продукцию и на реализации мер по сохранению положительных темпов роста в отраслях экономики, оказании комплексной поддержки в проведении весенне-полевых работ.

Рекомендуется также уделять максимум внимания качественной подготовке ПСД и ТЭО, а также своевременном проведении строительно-монтажных работ и доведении средств администраторами бюджетных программ до поставщиков и всесторонней поддержке несырьевого экспорта и наращивании альтернативных экспортных направлений.

Отдельно министр указал и на важность эффективной реализации противопаводковых мер.