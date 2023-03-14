Курсы валют в обменниках Казахстана на 14 марта

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также Нацбанка РК на 14 марта 2023 года (на 11:10), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 456,66 тенге, евро – 487,12 тенге, рубля – 6,04 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 455 тенге, продажи – 460 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 487 тенге, продажи – 492 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,95 тенге, продажи – 6,1 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 457 тенге, продажи – 461 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 490 тенге, продажи – 495 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,9 тенге, продажи – 6,2 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 458 тенге, продажи – 461 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 488 тенге, продажи – 494 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5,9 тенге, продажи – 6 тенге. Читайте также Как американские власти прокомментировали проблемы в банковском секторе Страховые лайфхаки: как избежать ошибок при получении страховых выплат Казахстан присоединится к Соглашению о создании Тюркского инвестиционного фонда

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