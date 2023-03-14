Курсы валют в обменниках Казахстана на 14 марта
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 456,66 тенге, евро – 487,12 тенге, рубля – 6,04 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 455 тенге, продажи – 460 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 487 тенге, продажи – 492 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,95 тенге, продажи – 6,1 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 457 тенге, продажи – 461 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 490 тенге, продажи – 495 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,9 тенге, продажи – 6,2 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 458 тенге, продажи – 461 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 488 тенге, продажи – 494 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5,9 тенге, продажи – 6 тенге.