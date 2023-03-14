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Законодательство РК

Является ли график отпусков обязательным документом в организации

является ли график отпусков обязательным документом Фото: unsplash
Является ли график отпусков обязательным документом в организации и какая ответственность предусмотрена для работодателя за отсутствие графика отпусков? Такой вопрос был задан на сайте электронного правительства, сообщает Zakon.kz.

В Министерстве труда и социальной защиты ответили, что согласно Трудового кодекса РК очередность предоставления оплачиваемых ежегодных трудовых отпусков работникам определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения работников, либо устанавливается вне графика отпусков по соглашению сторон.

В случае изменения графика отпусков в связи с производственной необходимостью работодатель обязан уведомить работника об этом не менее чем за две недели до начала трудового отпуска.

В Минтруда отметили, что график отпусков – это документ, который определяет порядок предоставления отпусков и является обязательным как для работодателя, так и для работников. График составляется на каждый календарный год и утверждается в начале текущего года.

Трудовой кодекс предусматривает, что работодатель обязан соблюдать требования трудового законодательства РК, соглашений, коллективного, трудового договоров, изданных им актов.

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