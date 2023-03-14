Власти Ирана заявили о помиловании 22 тысяч протестующих

Власти Ирана заявили, что помиловали более 22 тыс. человек, арестованных в ходе антиправительственных протестов. Демонстрации охватили страну в сентябре после смерти Махсы Амини, которую задержала полиция нравов, сообщает Zakon.kz.

В заявлении представителя судебной системы Ирана Голамхосейна Мохсени Эджехи не было подтверждения единоразового массового освобождения, сообщает Independent.

Государственные СМИ Ирана ранее предполагали, что верховный лидер аятолла Али Хаменеи может помиловать тысячи людей перед священным для мусульман месяцем Рамадан, который начнется на следующей неделе. Сообщение о помиловании также прозвучало в преддверии празднования Навруза, персидского нового года.



Эджехи сообщил, что всего было помиловано 82 656 заключенных и лиц, которым предъявлены обвинения. Из них около 22 628 человек арестовали во время демонстраций. Помилованные не совершали краж или насильственных преступлений. По данным правозащитников, базирующихся в США,, по меньшей мере 530 человек были убиты в результате подавления демонстраций.