В Актау жители нескольких новостроек платят коммуналку по тарифам юридических лиц

В Актау строится около 120 многоквартирных жилых домов. Сколько из них уже заселены, но официально не сданы в эксплуатацию, не знают даже в акимате, сообщает Zakon.kz.

Жильцы по несколько лет платят по тарифам юрлиц, так как коммунальные компании выставляют счета не каждому в отдельности, а строительной компании.



Строительство ЖК "Бахыт" в 19 микрорайоне Актау должно было завершиться еще в 2021 году, однако дом доделывают по сей день. В нем уже больше года живут люди.

"В прошлом году мы потребовали, чтобы нас заселили, потому что уже устали ждать и жить в съемных квартирах. В подъездах до сих пор нет окон, благоустройство не завершено, постоянные проблемы с электричеством и водоснабжением. Застройщик все только обещает доделать. Вот недавно сказал, что до середины этого года все будет завершено, но мы уже ничему не верим", – жалуется один из жителей ЖК.

Так как дом до сих пор не сдан в эксплуатацию, счета на воду и электричество выставляются застройщику. А это юридическое лицо, поэтому платить жителям приходится по их тарифу. В среднем за однокомнатную квартиру приходят счета на 20-25 тысяч тенге, тогда как в уже сданных в эксплуатацию домах эконом-класса за такую же однушку жители платят не больше 7 тысяч тенге в месяц.

"Собственником объекта потребления числится сам застройщик, соответственно, к объекту применяется соответствующий тариф, т.е. для юридического лица, вне зависимости от того, заселен дом или нет. ТОО "Мангыстау жарык" не выставляет каких-либо счетов собственникам квартир – счета выставляются только застройщикам", – рассказали в энергоснабжающей компании.

В акимате города не знают, сколько из 120 строящихся домов уже заселены.



"Есть факты заселения жильцами, хотя дома не были сданы в эксплуатацию. В приемке акта ввода в эксплуатацию местные исполнительные органы не участвуют, поэтому назвать точное количество таких домов не представляется возможным. Но отметим, что заселение многоквартирных жилых домов без акта ввода запрещено законом", – рассказали в пресс-службе городского акимата.

Застройщики, которые уже заселили жильцов в недостроенные дома, от официальных комментариев отказались. Однако в личной беседе сообщили, что не могут препятствовать людям, желающим получить ключи от квартир. Обычно такие жильцы поторапливают застройщиков, вселяются в квартиры, а когда сталкиваются с трудностями, выходят с жалобами к городскому акимату. К примеру, жители одного из домов в Актау уже 8 лет платят по тарифам юрлиц, даже несмотря на то, что их дом недавно был принят в эксплуатацию.

"Много лет назад нашего застройщика осудили и дали срок. Дом на тот момент не сдали в эксплуатацию. Спустя несколько лет его все же сдали, но сделали это уже третьи лица. Они же передали дом в КСК, но мы продолжаем платить как юрлица, скидываем деньги на специальный счет. Я за однокомнатную квартиру плачу больше 20 тысяч. Это столько же, сколько платят жители элитных многоэтажек. Только у них в доме все услуги, а мы с момента постройки дома живем без горячей воды – пользуемся бойлерами, без газа, так еще КСК периодически отключает воду и свет", – жалуется одна из жительниц дома.

Для многих застройщиков, которые уже заселили жильцов, будет сложно зайти в биллинг. Ведь для этого, помимо массы документов, необходимо предоставить справку об отсутствии долга. А долг у некоторых исчисляется несколькими миллионами тенге.

К примеру, недавно полностью отключили от электричества ЖК "B-Group Avenue", застройщик которого задолжал почти 4 млн тенге. Хотя дом сдан в эксплуатацию в конце 2020 года, жители продолжают оплачивать счета через застройщика, то есть, как юрлица. А все потому, что компания не подает документы на заключение договора и включение дома в биллинговую систему. Общая же задолженность строительных компаний Актау перед энергоснабжающей организацией составляет почти 43 млрд тенге.

Кирилл Александров



