Кандидатов на госслужбу и абитуриентов предлагают проверять на наркозависимость

В кулуарах правительства 14 марта министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов рассказал, кого будут тестировать на пристрастие к наркотикам, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам главы МВД, проводить скрининг на наркозависимость предлагается из-за распространения множества видов наркотиков. Он также перечислил, какие категории граждан возможно подпадут под тестирование.

"Есть очень много видов наркотиков, которые распространились в школах. Мы это не скрываем. Сегодня нет достоверного учета. Я предлагаю при профосмотре провести скрининг биоматериалов. Это предложение Минздрава, но мы его поддерживаем. При поступлении в учебные заведения, на работу, госслужбу, воинскую службу. Да, мы понимаем, сегодня мы должны выбрать, нам что дороже, безопасность наших детей и общества. Или мы обеспокоены, что это станет достоянием, что узнают". Марат Ахметжанов

При этом министр подчеркнул, что никакой уголовной и административной ответственности при нахождении наркотических средств в биоматериалах не будет.

"Информация будет направлена родителям". Марат Ахметжанов

Пока что, как отметил глава МВД, это на уровне предложения.

"Это предложение. При поступлении на работу, на госслужбу, при получении водительских удостоверений исследуются биоматериалы. Я предлагаю, вы поймите, у вас у каждого есть дети. Сегодня синтетические наркотики распространены и легкодоступны. Одна доза стоит 10 тысяч тенге. Могут вам прислать по интернету, закладчики. Научная экспертиза показывает, что если на ранней стадии будет выявлено потребление, 95% можно вернуть к нормальной жизни. На третьей стадии уже только 15% могут вернуться к нормальной жизни". Марат Ахметжанов

На заседании он также назвал факторы, которые в целом негативно влияют на наркоситуацию в стране.