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Распространение синтетических наркотиков в Казахстане вызывает тревогу МВД

Распространение синтетических наркотиков в Казахстане вызывает тревогу МВД Фото: primeminister.kz
Министр внутренних дел Казахстана Марат Ахметжанов на заседании правительства 14 марта 2023 года назвал факторы, которые, в целом, негативно влияют на наркоситуацию в стране, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам главы МВД, факторов три. В первую очередь это трафик афганского героина по "Северному маршруту" через страны Центральной Азии, Казахстан, Россию и далее в Европу. Во-вторых, сырьевая база каннабиса в южных регионах. Речь идет о Шуйской долине и Кызылординской области.

"Наиболее опасный фактор – распространение синтетических наркотиков". Марат Ахметжанов

По данным министра, только в прошлом году правоохранительными и специальными органами выявлено около 3 тыс. наркопреступлений. Из них 60% – это сбыт наркотиков.

"Пресечена деятельность четырех организованных наркогрупп, ликвидировано 70 подпольных нарколабораторий, изъято 16 тонн наркотиков, в том числе 5,7 тонн марихуаны, 918 кг гашиша, 102 кг героина и 582 кг синтетики. Буквально вчера в Алматинской области пресечен незаконный оборот 13 тонн прекурсоров. Из него можно было бы сделать 2 тонны мефедрона. Это примерно 4 млн дозы". Марат Ахметжанов

Ранее он заявил о планах по введению скрининга для выявления наркозависимых в Казахстане.

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