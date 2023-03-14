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Права потребителей: что должен знать каждый покупатель

шопинг Фото: pixabay
Купить сейчас можно что угодно, но всегда есть риск получить товар ненадлежащего качества. В Департаменте торговли и защиты прав потребителей Алматы рассказали, что должен знать каждый казахстанец, чтобы защитить свои права, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По данным заместителя руководителя Департамента торговли и защиты прав потребителей Алматы Нурлыбека Бимурзаева, за 2022 год в департамент поступило 4139 обращений от жителей города. 

Всего по жалобам составлено 33 административных протокола, из них с проведением проверок –14, вынесено 27 штрафов в виде предупреждения и шесть штрафов с наложением суммы 50 МРП (172 500 тенге) и 20 МРП (69 тыс. тенге).       

Он напомнил, что с 2020 года в Казахстане действует трехступенчатый механизм рассмотрения жалоб.

"На первом этапе продавец обязан рассмотреть претензию покупателя самостоятельно или привлекая организации по защите прав потребителей. Это самая первая стадия, когда претензии можно решить мирным путем здесь и сейчас. Неправительственные организации в данном случае выступают в качестве субъектов досудебного урегулирования спора", – рассказал Нурлыбек Бимурзаев.

Вторая ступень предполагает подключение госорганов. В случае, когда продавец не желает договариваться, жалоба направляется в Комитет по защите прав потребителей или в другой специализированный орган. 

Обращение в суд – последняя ступень рассмотрения жалобы.

Кроме того, для удобства потребителей, бизнеса и государственных органов с 2021 года в стране работает единая информационная система приема и рассмотрения жалоб e-tutynushy.kz.

В данной системе потребитель может подать жалобу самыми разными способами, в том числе через мобильное приложение.

"Для удобства казахстанцев мы разместили в системе типовые формы жалоб в зависимости от предмета спора. Также потребитель может при необходимости выбрать из прилагаемого в системе перечня своего представителя, один из действующих институтов досудебного регулирования, либо направить жалобу непосредственно в государственный орган".Нурлыбек Бимурзаев

На сегодняшний день Министерством торговли и интеграции Казахстана разрабатывается новый двухступенчатый механизм рассмотрение жалоб, где потребитель после направлении досудебной претензии к продавцу вторым этапом может обратится с исковым требованием в суды. 

"Продавцы слишком часто пользуются юридической безграмотностью населения, отказывая потребителям в том, на что они имеют полное право. Например, не принимают некачественный товар, если вы пришли без чека. Также потребители часто сталкиваются с недобросовестными продавцами, когда по почте приходит абсолютно не тот товар, который вы заказывали, либо качество не соответствует заявленному", – уточнил он.

Как не стать жертвой мошенников 

По словам Нурлыбека Бимурзаева, потенциальных жертв мошенники привлекают необоснованно низкими ценами. 

При заказе товаров вас попросят внести предоплату. Далее магазин в течение нескольких дней будет придумывать отговорки и обещать скорую доставку товара, а потом бесследно исчезнет, либо пришлет некачественный товар.

"Если вы хотите купить товар по предоплате помните, что серьезные магазины не будут просить вас перечислить денежные средства. Поищите информацию о магазине в интернете, посмотрите, как долго он находится на рынке. Если вы имеете дело с сайтом крупной или известной вам компании, убедитесь в правильности написания адреса ресурса в адресной строке вашего браузера. При необходимости потребуйте от администраторов магазина предоставить вам информацию о юридическом лице, проверьте ее, используя общедоступные базы данных налоговых органов и реестр юридических лиц".Заместителя руководителя Департамента торговли и защиты прав потребителей Алматы Нурлыбек Бимурзаев

Кроме того, в магазине обязательно должна быть следующая информация для потребителя: текст закона, лицензии и сертификаты магазина, книга жалоб и предложений. Любой покупатель вправе оставить запись в книге жалоб. Также вы можете оставить письменную претензию и встретиться с администрацией. Если вам не дают этого сделать, обратитесь в представительство общества защиты прав потребителей или в уполномоченный орган.

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