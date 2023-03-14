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Уроженца Узбекистана приговорили к пожизненному заключению за теракт в Нью-Йорке

Сайфулло Саипова приговорили к пожизненному заключению Фото: pixabay
Сайфулло Саипова, совершившего теракт в Нью-Йорке в Хэллоуин в 2017 году, приговорили к пожизненному заключению. Прокурор требовал смертной казни, но присяжные не смогли прийти к единогласному решению по этому вопросу, сообщает Zakon.kz.

Сайфулло Саипова также лишили права на условно-досрочное освобождение, сообщает Министерство юстиции США.

Изначально обвинение требовало смертной казни, однако ее могут применить лишь в случае единогласного решения всех 12 присяжных.

Федеральный прокурор Южного округа Нью-Йорка Дэмиан Уильямс сообщил, что присяжные не смогли прийти к единогласному решению.

Саипов родился в Ташкенте в 1998 году. В 2010 году переехал в США после выигрыша "Грин карда".

31 октября 2017 года он въехал в людей на велосипедной дорожке в центре Манхэттена на арендованном грузовике.

В результате погибли 8 человек, включая 5 граждан Аргентины, 11 человек получили ранения. Среди пострадавших были двое детей со специальными потребностями, ехавшие в школьном автобусе. Сам Саипов был ранен выстрелом полицейского.

Согласно материалам делам, Саипов действовал от имени запрещенной в РК террористической организации "Исламское государство", которая называла его одним из своих "солдат".

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