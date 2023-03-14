Никакой паники быть не должно: МЧС Казахстана о прогнозируемом землетрясении

В Казнете 14 марта 2023 года распространили документ с оповещением акимов Алматы, Алматинской и Жетысуской областей, а также руководителей ДЧС о рисках землетрясений. Оповещение адресовано министром по ЧС Юрием Ильиным. В связи с этим корреспондент Zakon.kz взял комментарий в МЧС.

Как уточнил официальный представитель Министерства по чрезвычайным ситуациям РК Руслан Иманкулов, письмо от МЧС не направлялось, письмо министр не подписывал, потому что в этом нет такой необходимости.

"Прогноз (по землетрясению. - Прим. ред.) на самом деле был. Информацию по этому прогнозу директор Института сейсмологии МЧС РК Даулет Сарсенбаев доводил в прошлую пятницу до населения посредством брифинга в стенах института, где было сказано, что на текущей неделе ожидается землетрясение ощутимостью в Алматы, Алматинской и Жетысуской областях до 3-3,5 балла, что является нормальным фоном для данных регионов. Никаких панических настроений в данном случае быть не должно. Все, что необходимо довести до населения, доведем". Руслан Иманкулов

Он подчеркнул, что силы и средства территориальных подразделений МЧС Казахстана "всегда в полной боевой готовности".

"Есть соответствующие планы межведомственного взаимодействия и есть соответствующие планы проверок наших территориальных подразделений и структурных подразделений, в ходе отработки которых проверяется готовность этих структурных подразделений". Руслан Иманкулов

Также официальный представитель МЧС РК рассказал, что прогноз по землетрясению появился вечером на прошлой неделе по итогам заседания сейсмопрогнозной комиссии.

"Мы сразу в 18:30 собрали брифинг и всю эту необходимую информацию довели. Поэтому нет какой-то необходимости не договаривать или что-то скрывать. Все, что необходимо, мы моментально сразу доводим, как только такая необходимость есть и появляется какой-то прогноз". Руслан Иманкулов

Ранее сообщалось, что на предстоящей неделе - 13-19 марта 2023 года - на территории города Алматы, а также в Алматинской и Жетысуской областях возможны небольшие толчки ощутимостью до 3-3,5 балла. Такой вывод сделали участники брифинга, проведенного 10 марта 2023 года в Институте сейсмологии.