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В Алматы, Алматинской и Жетысуской областях прогнозируют землетрясение

В Алматы, Алматинской и Жетысуской областях прогнозируют землетрясение Фото: wikimedia
На предстоящей неделе на территории города Алматы, а также в Алматинской и Жетысуской областях возможны небольшие толчки ощутимостью до 3-3,5 балла, сообщает Zakon.kz.

Такой вывод сделали участники брифинга, проведенного 10 марта 2023 года в Институте сейсмологии.

В настоящее время на территории Алматинского прогностического полигона, охватывающего указанные области, действуют 47 станций.

По итогам брифинга директор Института сейсмологии Даулет Сарсенбаев сообщил, что в текущем году на территории Алматинского прогностического полигона сильных и разрушительных землетрясений не ожидается.

"Ведется постоянный мониторинг сейсмологических, геофизических, гидрогеодинамических, геохимических и др. данных (до 200 параметров), получаемых ежедневно с сети комплексных станций режимных наблюдений". Пресс-служба Института сейсмологии МЧС РК

Институт сейсмологии является головной организацией в области фундаментальных и прикладных исследований по проблемам обеспечения сейсмической безопасности в Республике Казахстан.

На базе института действует постоянная прогнозная комиссия, в состав которой входят сотрудники четырех научных лабораторий и сотрудники Сейсмологической опытно-методической экспедиции (СОМЭ).

В начале марта сейсмолог Франк Хугербитс спрогнозировал землетрясения в 12 точках планеты. Он назвал и регионы, попавшие в "красную зону". Казахстан в их число не входит.

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Константин Вноровский
Жетысуская область Алматинская область Алматы
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