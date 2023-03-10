В Алматы, Алматинской и Жетысуской областях прогнозируют землетрясение
Такой вывод сделали участники брифинга, проведенного 10 марта 2023 года в Институте сейсмологии.
В настоящее время на территории Алматинского прогностического полигона, охватывающего указанные области, действуют 47 станций.
По итогам брифинга директор Института сейсмологии Даулет Сарсенбаев сообщил, что в текущем году на территории Алматинского прогностического полигона сильных и разрушительных землетрясений не ожидается.
"Ведется постоянный мониторинг сейсмологических, геофизических, гидрогеодинамических, геохимических и др. данных (до 200 параметров), получаемых ежедневно с сети комплексных станций режимных наблюдений". Пресс-служба Института сейсмологии МЧС РК
Институт сейсмологии является головной организацией в области фундаментальных и прикладных исследований по проблемам обеспечения сейсмической безопасности в Республике Казахстан.
На базе института действует постоянная прогнозная комиссия, в состав которой входят сотрудники четырех научных лабораторий и сотрудники Сейсмологической опытно-методической экспедиции (СОМЭ).
В начале марта сейсмолог Франк Хугербитс спрогнозировал землетрясения в 12 точках планеты. Он назвал и регионы, попавшие в "красную зону". Казахстан в их число не входит.